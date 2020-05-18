中美晶：不輕易結束太陽能本業 電池、模組業務將精品化

中美晶 (5347-TW) 今 (18) 日召開法說，總經理徐秀蘭表示，今年太陽能產業相對辛苦，可能是 20 年來，全球太陽能裝置量首度低於前一年，但本業不會輕易結束，前段電池、模組業務將走向精品化，後段電廠業務也會積極切入；新事業方面，會持續找尋隱形冠軍，進行企業轉型投資。

徐秀蘭表示，今年受肺炎疫情影響，可能是 20 年來，首度全球太陽能裝置量比前一年度低的一年，整體產業相對辛苦，單晶電池與模組第 2 季海外生意很差，台灣市場則穩健，但由於海外需求不佳，國內市場變得供過於求，壓抑價格表現；不過，近期在美國解封後，訂單已開始回溫，後續海外需求可望持續好轉。

對於目前營運策略，徐秀蘭指出，太陽能本業不會輕易結束，除本業前段的電池、模組業務走向小量訂製、高價精品化，後段電廠也將積極切入，並強化維護運營業務。

中美晶目前除太陽能事業與子公司環球晶 (6488-TW) 的半導體事業外，也進行企業轉型投資，包括二極體廠朋程 (8255-TW)、半導體特殊氣體廠台特化及藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW)。

徐秀蘭表示，新事業領域與重心都將以半導體、半導體相關材料為主，看重轉投資公司未來潛力，未來也將盡量找尋隱形冠軍，利用中美晶能貢獻的能力與資源，發揮綜效，幫助隱形冠軍成長茁壯。

中美晶日前也入股電動車廠凱勝綠能，取得 0.35% 持股，徐秀蘭表示，目前還在認識的過程，是短期或長期投資仍無法確定，未有具體策略成形，但成為股東後，將可進一步對經營團隊與公司有更多認識。