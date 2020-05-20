遭點名獲AirPods 2需求推升Q3營收倍增 燿華：接單恢復正常

天風證券分析師郭明錤今 (20) 日出報告指出，蘋果 AirPods 2 今年下半年出貨，可能因 iPhone 12 取消隨機附贈耳機而成長，AirPods 2 板供應商之一的燿華 (2367-TW) ，更將因拿到 iPhone 12 的電源板訂單，推升營運上揚，不過，燿華主管表示，下半年營收、接單走勢，只是從第 2 季的「極爛」狀況走回正常。

燿華今年首季營收 36.32 億元，季減 36.78%，年減 24.83%，季與年的表現雙雙下滑，受肺炎疫情影響，加上歐美客戶減少下單，訂單能見度偏低，4 月營收 7.76 億元，創 88 個月來新低，月減 31.91%，年減 58.35%，5 月仍然沒有好轉跡象。

燿華在利基軟硬結合板產品上，供應汽車板、美系客戶 TWS 應用，但該兩項產品今年以來受到訂單量逐步減少、歐美車廠停工等因素影響，首季營收下滑，目前仍受衝擊中，第 2 季訂單能見度偏低。

PCB 業界人士指出，目前 AirPods Pro 銷量不如外界想像的好，且蘋果 AirPods 2 軟硬結合板持續下單，最大變數在韓商 Yongpoong 去年下半年獲得蘋果認證加入二代 AirPods 軟硬結合板供應鏈，瓜分台廠訂單，而燿華極力爭取，第三季獲分配訂單數量的確較上半年回升，但 AirPods 2 上市已逾一年，產品單價一降再降，對燿華而言，已算不上高利潤的利基產品。

華通 (2313-TW) 則持續供應蘋果 AirPods 2 軟硬結合板，訂單量沒有因韓國新供應商加入而改變，華通首季受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動，營收表現亮眼，4 月營收也達 46.3 億元，年增 14.7 億元，華通目前對蘋果 AirPods 2 軟硬結合板接單狀況仍維持穩定，但也不對產品擴產。

依照燿華第 2 季的接單狀況來看，法人估，營收約落在 23.5-24 億元之間，郭明錤估，燿華第 3 季營收將較第 2 季成長 100%，第 4 季將持續成長，但依目前預估，燿華第三季營收即使較第二季倍增，仍只有 48 億元，較去年同期 62.4 億元衰退 23.08%。

燿華主管表示，下半年營收只是由第 2 季的「極爛」狀況走回正常，對郭明錤預估營收倍增的說法，拒絕給出更多評論。

燿華 2020 年第一季稅後純益 1267 萬元，創 12 季以來新低，季減 96.46%，年減 93.8%，每股純益 0.02 元，燿華主管指出，營收下降太快，加上中國新舊廠區搬遷費用增加，首季獲利下滑，估最快 6 月訂單動能可望回升。