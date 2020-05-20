〈小英新產業政策〉口罩國家隊抗疫有成 快篩、疫苗可望再進軍國際

總統蔡英文今 (20) 日展開第二任期，其中生技業可說是蔡英文任內一大政績，尤其在疫情期間，國內不織布廠商迅速組成國家隊協助抗疫，後續在防疫陣線上，政府更關注檢測試劑、新藥及疫苗發展，更有機會前進國際，包括與中研院簽約的泰博 (4736-TW)、疫苗廠國光生 (4142-TW) 及高端疫苗 (6547-TW) 等，都將成為未來焦點。

新冠肺炎疫情爆發後，口罩成為重要的防疫物資，國內廠商也迅速組成國家隊因應，協助提升產量，包括南六 (6504-TW)、康那香 (9919-TW)、恆大 (1325-TW) 及敏成 (4431-TW)、華新醫材等，讓台灣原本口罩日產能從千萬片，提升至近 2000 萬片的水準，未來更上看 2500 萬片。

在防疫陣線下，不只口罩國家隊，官方也全力支應新冠肺炎的檢測試劑、新藥與疫苗發展，檢測試劑方面，中研院已完成 15 分鐘抗原檢測裝置與血清抗體檢測裝置，並啟動招商、技轉，共有 9 間台廠，包括寶齡富錦 (1760-TW)、泰博、普生 (4117-TE)、台塑生醫等入列，其中泰博已完成非專屬授權合約簽署事宜，最快 6 月底啟動銷售，其他廠商也持續優化產品。

疫苗方面，國衛院開發的新冠病毒疫苗已進入小鼠試驗，看疫苗是否能抑制病毒且具保護能力，理想狀態下，今年底前可進行人體一期臨床試驗，且小鼠試驗後，若後續有初步結果出爐後，將疫苗技轉給國內業者進行後續開發。

而疫苗內所需提升免疫的載體蛋白，由台康生 (6589-TW) 無償提供，未來國衛院疫苗開發順利，台康生將供應載體蛋白，營運將可受惠。另外國光生 (4142-TW) 也有加入國衛院研發團隊，並表態，不排除參與技轉。