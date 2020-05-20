外資轉向大買富邦VIX逾2萬張 連4買聯發科

台股今 (20) 日開高走低，適逢台指期結算，獲利了結賣壓出籠，不過，在台積電尾盤拉高下，大盤力守 10900 點，三大法人則均站買方，外資大買富邦 VIX，中止連 3 賣，買超逾 2 萬張；聯發科則獲外資連 4 買，買超逾 2.5 萬張。

三大法人今日全數站在買方，買超 62.93 億元。期貨方面，外資增持多單 55 口，多單未平倉口數增至 36013 口；投信增持空單 183 口，空單未平倉口數增至 36242 口；自營商增持多單 834 口，多單未平倉口數增至 8886 口。

外資買超第一是富邦 VIX，中止連 3 賣，大買 20101 張，顯然對盤勢看法轉趨謹慎；第二則是台積電，大買 11619 張；第三為聯發科，買超 7794 張；除富邦 VIX 外，外資買超前十名中，還有 3 檔 ETF，分別為元大台灣 50、元大滬深 300 正 2 及元大台灣 50 反 1，買超張數均超過 4000 張。

觀察外資買超標的，主要集中在電子股，矽統、廣達、聯強、緯創、英業達、微星、燿華、華邦電、華通、隆達、技嘉、瑞儀、神達、茂林 - KY、光磊、元太等，金融族群則有國泰金、開發金、富邦金、新光金、兆豐金，均獲買進超過 1000 張。

外資賣超第一名為京元電，持續調節華為概念股，大賣 16078 張，第二為元大金、賣超 15474 張，第三至八分別為中信金、亞泥、友達、國泰美國道瓊正 2、國喬、國巨，均遭外資大賣超過 5000 張。電子股錸德、晶電、金像電、和碩、可成、群創、奇力新、頎邦，金融股玉山金、台新金、合庫金也遭外資賣超逾 1000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數仍處於狹幅震盪格局，利多來自歐美疫情持續趨緩現象，但美中貿易戰對電子股帶來壓力，在上有壓、下有撐之下，短期指數仍將維持橫向整理格局。