〈台股盤前〉美股續揚帶動 外資回頭助攻挑戰萬一關

美股周三大漲，法人分析，目前台股年線尚未下彎，加上外資回頭買進，顯現有利多方穩步向上，而臉書、亞馬遜股價創新高，也可關注相關概念股表現。

美股四大指數同步收紅，道瓊漲 369.04 點或 1.52%，收 24575.90 點；標普 500 漲 48.67 點或 1.67%，收 2971.61 點；那斯達克上漲 190.67 點或 2.08%，收 9375.78 點；費城半導體指數上漲 65.18 點，或 3.67%，收 1840.79 點。

回顧昨日三大法人動向，外資持續加碼 42.77 億元，投信買超 10.31 億元，自營商買超 9.84 億元，三大法人昨日合計買超 62.93 億元。

市場消息方面，蘋果傳出將在 6 月的全球開發者大會 (WWDC) 發表新款頭戴式耳機，且預計將由中國組裝廠立訊與歌爾聲學攜手在越南組裝，成為第一款全數由陸廠操刀代工的蘋果硬體新產品，蘋果大力扶植紅色供應鏈，鴻海、英業達等台廠面臨挑戰。

汽車大廠裕隆積極調體質，昨 (20) 日法說會中透露，東風裕隆的未來規劃，正與合資方大股東協調中，也被市場解讀，東風裕隆可能走上退場之路。