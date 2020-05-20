〈520就職〉工商團體籲盡快鬆綁邊境管制 改善兩岸關係

總統蔡英文第二任期今 (20) 日就任，工商團體認為，台灣仰賴出口貿易，在疫情趨緩的前提下，應盡快規劃放寬邊境管制，並盼政府除與美國維持良好關係外，也應改善兩岸關係，建立暢通溝通管道。

工商協進會理事長林伯豐表示，台灣政策目前明顯親美，但要對台灣經濟有幫助，而不是讓美國把台灣當棋子，也要爭取到如簽訂自由貿易協定 (FTA) 的好處，並儘速修補兩岸關係，至少要回復海基海峽兩會溝通暢通時期，建立雙方溝通管道，增加互信基礎。

林伯豐並認為，台灣疫情控制得很好，而由於台灣仰賴出口貿易，疫情對進出口影響很大，政府應拋出詳細規劃內容，提出明確具體方案，加強恢復對外商業交流、經貿交易。

工總祕書長蔡練生則認為，台灣對於對外貿易依存度高，無論美中雙方，都是重要經貿地區，政府除與美國維持良好關係，也應改善兩岸關係，且受到疫情影響，進出台灣都有限制，人才與企業均受困，如何適度鬆綁邊境，應儘速提出作法，並協助企業往高值化發展。

中小企業總會理事長李育家指出，中小企業普遍資源較稀少，建議政府將口罩國家隊的概念，運用在中小企業資源挹注上，扶持出屬於台灣的品牌。在疫情趨緩下，應當盡速提出具體的邊境鬆綁策略，使經貿往來加速恢復，兩岸間的溝通也是重要課題。