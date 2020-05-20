〈瑞昱年報〉今年研發費用衝176億元創高 年增逾1成

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 年報指出，今年研發費用估達 176 億元，年增 13.5 %，創歷史新高，法人預期，瑞昱研發費用與營收多呈現正相關，今年營收也可望年增 1 成以上，續創歷史新高。

研發費用向來為公司營運成長的領先指標，加上 IC 設計為典型知識密集產業，因此被外界視為競爭力的基礎；瑞昱 2019 年研發費用達 155 億元，較 2018 年增加 19.2%，營收也大增 33%，更首度突破 600 億元，呈現營收規模擴大，研發費用也增加的正循環。

觀察瑞昱研發費用占營收比重，2018 年達 28.3%，2019 年隨著營收規模擴大，收斂至 25.6%，與台 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 去年研發費用比重約 25%，相距不遠，也象徵公司營運效益最大化的決心。

瑞昱近期也公告，擬斥資 15 億元興建廠辦大樓，因應公司未來成長需求。

瑞昱指出，今年將持續研發通訊網路、電腦周邊、多媒體等相關晶片，並積極延攬優秀研發人才，投入最佳研發資源，自行研發關鍵技術，或透過支付技術權利金等方式取得必要技術，因此今年研發費用將投入 176 億元。

瑞昱近期受惠居家辦公趨勢，PC 與網通產品需求明顯回溫，加上 TWS(真無線藍芽耳機) 拉貨力道轉強，營運正向看，法人估，瑞昱第 2 季營收可望季增 5%-10%。