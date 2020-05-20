〈財報〉小米Q1營收、淨利雙位數成長 境外營收比重首破五成

小米週三 (20 日) 公布 2020 年第一季財報，面對疫情衝擊，小米在「手機 + IoT」雙引擎戰略推動下，第一季營收、淨利皆呈雙位數增長，境外市場佔總營收比重更首度突破五成。

Q1 財報關鍵數據：

營收報人民幣 497 億元，年增 13.6%，季減 12.0%，大於市場預期人民幣 478.6 億元

毛利報人民幣 75.59 億元，年增 44.9%，季減 3.6%

non-GAAP 調整後淨利報人民幣 23 億元，年增 10.6%，季減 1.9%

(圖：小米官網)

以部門來看：

智慧手機部門營收報人民幣 303.3 億元，年增 12.3%，營收占比 61%

IoT 與生活消費品部門營收報人民幣 129.8 億元，年增 7.8%，營收占比 26.1%

互聯網服務營收報人民幣 590 億元，年增 38.6%，營收占比 11.9% 創新高

小米第一季智慧手機出貨量達 2920 部，年增 4.7%，Canalys 統計指出，第一季全球智慧手機市場整體下滑，惟小米出貨逆勢增長，出貨量增速更位居全球五大廠商第一，其中以西歐市場出貨成長幅度最大，達到 79.3%。

IoT 及生活消費產品營收主要由智慧手環和路由器等 IoT 產品需求帶動，不過由於疫情導致銷售下滑及出貨中斷，智慧電視、筆電等其產品銷售收入較去年同期減少 8.2%。

第一季互聯網服務業務也呈穩定增長，小米表示，受惠於市佔率成長，第一季全球 MIUI 月活躍用戶達到 3.3 億，年增 26.7%。

隨著小米持續擴展海外市場，第一季境外市場營收達到人民幣 248 億元，年增 47.8%，營收占比首次達到總營收的一半。

企業展望：

小米表示，隨著中國疫情在第一季末逐漸緩解，主要產品銷售已回到疫情爆發前水平，與供應鏈企業合作之下，目前中國市場供應端復工復產順利，需求端反彈趨勢明顯，智慧手機及電視出貨量皆大幅回升。

隨著各國採取不同措施應對疫情，小米預計海外市場業績的影響將在第二季浮現，不過隨著疫情限制措施出現不同程度放鬆，銷售情況也逐漸復甦，小米以歐洲市場為例，截至 5 月第三週，歐洲市場每週智慧手機激活數已達今年 1 月均週激活量的九成以上。