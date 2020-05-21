4月會議紀要：Fed憂心中期經濟的極大不確定性與風險

週三 (20 日) 聯準會 (Fed) 公布 4 月會議紀要，聯準會成員不僅對當前經濟狀況，還對未來經濟前景深感擔憂，重申將繼續致力於保持寬鬆的政策，直到經濟經受住新冠疫情大流行的衝擊。

4 月 29 日利率會議結束時，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將聯邦基金利率維持在 0% 至 0.25% 的區間不變，並矢言將利率保持在較低水準，經濟強勁復甦前不會升息。

會議紀要中寫道：「該委員會將維持這一目標區間，直到它確信美國經濟經受住了近期事件的考驗，並有望實現其最大就業和物價穩定目標。」

經濟復甦之路的悲觀評估中，委員會成員一致認為，新冠肺炎的影響將在短期內嚴重影響經濟成長，並對中期經濟前景構成「極大的不確定性和相當大的風險。」

委員對第二波冠狀病毒感染以及對低收入家庭的影響表示擔憂，會議紀要中寫道：「假設第二波新冠疫情爆發以及對社會活動、商業運作的另一輪嚴格限制在年底左右開始，導致實際 GDP 下滑、失業率上升以及明年通膨再次面臨下行壓力。」

Fed 還擔心公司破產可能對銀行業造成的影響，預計下半年經濟將恢復增長，但年底前不太可能實現全面復甦。此外，一些與會者提出了控制殖利率曲線以支持經濟成長。

紀要中寫道：「幾個參會者指出，資產負債表可以用來加強委員會關於聯邦基金利率走勢的前瞻性指導，即聯準會購買美債的規模，將中短期美債殖利率在一段時間內保持在特定水準。」

展望未來經濟願景，某些委員還表示，有必要進一步明確政策，讓市場參與者評估可能導致未來貨幣政策改變的條件。

一些與會者評論道，該委員會可以將其對聯邦基金利率走勢的前瞻性指引變得更加明確。例如，委員會可以採用基於結果的前瞻性指導，具體說明宏觀經濟的結果，好比一定水準的失業率或通膨率，這在 Fed 升息之前必須實現。

委員會還可以考慮以日期為基礎的前瞻性指導，顯示 Fed 只能在經過一定的時間後才能升息。