一文掌握蘋果Q2財報：沒有財測、擴大回購、5G手機、大中華需求恢復
蘋果 (AAPL-US) 週四 (30 日) 盤後公佈 2020 會計年度 Q2 財報，營收、每股純益 (EPS) 均超乎華爾街預期，但華爾街研判蘋果 Q3 獲利前景不佳，其盤後股價下跌 2%。
蘋果 2020 會計年度 Q2 財報關鍵數據：
- 調整後每股純益：2.55 美元，優於預期 2.26 美元
- 營收：583 億美元，優於預期 545.4 億美元
- iPhone 營收：289.6 億美元，優於預期 284 億美元
- 服務營收：133.4 億美元，優於預期 129 億美元
- Mac 營收：53.5 億美元
- iPad 營收：43.6 億美元
- 可穿戴設備、家庭和配件營收：100.1 美元
- 毛利率：38.4%
- 未提供 2020 會計年度第三季度財測
蘋果執行長庫克表示：「儘管新冠肺炎帶來前所未有的全球影響，但我們很自豪地宣佈，受服務和可穿戴設備創紀錄營收推動，蘋果本季實現了營收增長。」
蘋果財報電話會議焦點如下：
焦點一：疫情衝擊 iPhone 銷量下滑 服務營收神救援
由於新冠疫情衝擊，蘋果 Q2 iPhone 銷量下降 7%，iPhone 營收自去年同期為 310 億美元降至 289.6 億美元。
服務營收增長彌補這一缺口，其中包括 iCloud、Apple Music 和其他訂閱的服務營收增長 16% 至 133.4 億美元。
蘋果 CFO 梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，與去年同期相比，iPhone 第三季表現將比第二季更糟。對於 iPhone 和可穿戴設備部門，我們預計第三季營收將比第二季更差，但在 iPad 和 Mac 上，預計第三季營收將較去年同期有所改善。
焦點二： 蘋果可穿戴部門躋身《財富》 140 強公司
在疫情如此艱難的季度，蘋果可穿戴部門表現依舊亮眼，第二季該部門營收達 63 億美元，高於去年同期 的 51 億美元，優於華爾街預期，並且已超過 Mac (53.5 億美元) 和 iPad (43.6 億美元) 的營收。
AirPods、Apple Watch、Beats、Apple TV 和 HomePod 等可穿戴部門已發展到《財富》 140 強公司的規模。
電話會議期間，關於蘋果是否計劃定制其心電圖 (ECG 技術) 協助檢測或管理冠狀病毒症狀，庫克透露，蘋果正在研究與當前的危機有關的 Apple Watch 增強功能。
庫克稱，這對公司而言是巨大的機遇，也是幫助很多人的一種方式，而且蘋果會繼續這樣做。
焦點三：大中華需求基本已恢復
疫情衝擊了蘋果的供應鍊和銷售，蘋果在大中華銷售額為 94.6 億美元。
庫克表示：「當封鎖於 1 月底生效時，我們看到 2 月份需求急劇下降，3 月份需求有所增加，4 月份甚至改善更多。中國銷售正朝著正確的方向前進。因此，這給我們留下了樂觀的餘地。」
焦點四：蘋果未提供財測，因為無法預測未來
庫克表示，由於新冠疫情造成的不確定性，無法提供 2020 會計年度第三季財測。
庫克解釋：「我們對我們的長期業務充滿信心。從短期來看，很難知道接下來 60 天的狀況，因此由於缺乏可見性和不確定性，我們沒有給出財測。」
庫克坦言：「現在問題是何時門店可重新營業、取消就地庇護令、員工重新回到門店工作並吸引消費者出來？我們無法假裝預測，而是非常坦率地說，我們無法預測未來。」
焦點五： 再花 500 億美元 擴大庫藏股
2019 財年中，蘋果花 671 億美元回購股票，儘管新冠肺炎 (COVID-19) 大爆發，許多企業已暫停執行庫藏股以撙節資本，但蘋果仍如外界預期積極擴大庫藏股。
蘋果週四宣布現有基礎之上，再花 500 億美元擴大庫藏股計畫。此外，蘋果調高的季度派息，自每股 0.77 美元提高至 0.82 美元。目前現金儲備達 1,928 億美元。
焦點六：5G 旗艦手機今年如期推出?
庫克拒絕對此回應，庫克稱，蘋果不會對未來產品置評，但他提到蘋果供應鏈在 3 月底全速運行。