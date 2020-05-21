〈能源盤後〉美油庫存連2週下降 庫欣庫存減少 原油登上10週高點

週三 (20 日) 交易，在國內原油供應量連續 2 週下降，且儲油樞紐庫欣的庫存下降的背景下，原油期貨價格收盤登上約莫 10 週來最高點。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 提到，在 5 月 WTI 契約出現負價後，短短幾週油價已穩步回升至 30 美元區域，「誰想像得到呢？」

「隨著各經濟體放寬防疫的封鎖關閉限制，石油價格近期內可能上升，但是全球成長狀況令人擔憂、中美貿易緊張關係再現，這些可能抑制原油漲勢。」Otunuga 說。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.53 美元或 4.8%，收每桶 33.49 美元，為最前月契約自 3 月 10 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.10 美元或 3.2%，收每桶 35.75 美元，為最前月契約自 3 月 11 日以來最高收盤價。

EIA 庫存報告

截至 5 月 15 日當週，美國原油庫存減少了 500 萬桶，為連續第二週下降。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期美國原油庫存增加 240 萬桶。API 週二晚間公布上週原油庫存下降 480 萬桶。

EIA 數據顯示，庫欣庫中心的原油庫存本週減少了約 550 萬桶，緩解了大眾對儲油空間緊縮的擔憂。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「原油庫存下降令人意外，但這歸因於進口和生產量均下降，同時煉油廠的投入量增加。整體而言，儲油空間不會像預期那樣快速被填滿，因為擴大減產行動正重新平衡實體市場。」

在需求因疫情衝擊不斷萎縮的背景下，OPEC + 到 6 月底前每日減產 970 萬桶，有助於抑制原油氾濫，美國原油產量也已下降，且跡象顯示產量還會進一步下降，EIA 週三報告顯示，上週美國原油總產量減少 10 萬桶 / 日，降至每日 1150 萬桶。

EIA 週三報告也指出，上週汽油供應量意外增加 280 萬桶，蒸餾油庫存增加 380 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週美國汽油庫存減少 350 萬桶、蒸餾油庫存增加 320 萬桶。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格逆轉收低 0.1%，收每加侖 1.0438 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.8%，收每加侖 99.06 美分。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 1.771 美元。

EIA 週四將公布上週美國天然氣庫存報告。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 810 億立方英呎。