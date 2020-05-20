〈能源盤後〉供需狀況改善 6月期油到期 WTI原油上漲

週二 (19 日) 交易，因應全球供應減少且需求有改善跡象，原油期貨價格持續收高，此前交易時間因 6 月契約到期而走勢波動。

WTI 原油價格週一收盤呈現逆價差，即現貨和近期期貨價格高於遠期期貨價格。6 月 WTI 原油期貨週二收盤價也高於 7 月期油。現 7 月期油已是最近月契約。

這顯示 WTI 原油走勢已經自正價差轉回逆價差，在 5 月期油於 4 月 20 日 (到期前一日) 出現負價後，期油價格走勢一直處於正價差，意味著近期供應過剩，吸引買家囤油以供未來使用。

Sevens Report Research 的共同編輯 Tyler Richey 表示，先前「煉油廠需求有限，且顯然沒有地方存放買回來的石油。但現在走勢轉為逆價差，顯示實體原油有強烈需求，同時也有空間存放可供交割的備用原油。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 68 美分或 2.1%，收每桶 32.50 美元，該契約今日收盤後到期，且今日收盤價高於 7 月期油。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 31 美分或 1%，收每桶 31.96 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 16 美分或近 0.5%，收每桶 34.65 美元，為 4 個交易日來首次收低，該契約週一收高 7.1%。

在需求因疫情衝擊不斷萎縮的背景下，OPEC + 到 6 月底前每日減產 970 萬桶，有助於抑制原油氾濫，美國原油產量也已下降，且跡象顯示產量還會進一步下降。

EIA 週一報告顯示，美國 7 大頁岩油業者 6 月份原油產量預計減少 19.7 萬桶 / 日，降至每日 782.2 萬桶。

Baker Hughes 週五的數據顯示，上週活躍的美國石油鑽井平台數量下降了 34 到 258 個，且為連續第 9 週下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (5/15 止) 美國原油庫存增加 240 萬桶、汽油庫存下降 350 萬桶、蒸餾油增加 320 萬桶。

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