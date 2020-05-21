〈貴金屬盤後〉各國刺激經濟 黃金連2漲 FOMC會議記錄再提振金價

週三 (20 日) 交易，黃金期貨價格連 2 日收高，係因在後疫情時期，各經濟體試圖重啟的背景下，經濟刺激措施提高了市場對黃金的需求。

在公布 4 月份的 FOMC 會議記錄後，黃金期貨價格盤後擴大漲幅，因該記錄顯示，Fed 官員討論了利率未來更明確的途徑。Fed 的基準利率目前在 0 至 0.25% 範圍，若進入負利率則有利貴金屬。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 6.50 美元或近 0.4%，收每盎司 1752.10 美元。FOMC 公布會議記錄後，電子盤交易價格旋即提升至 1754.40 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 13 美分或近 0.7%，收每盎司 18.031 美元，本週迄今最活躍契約價格已上漲 5.6%。

iShares 白銀信託 ETF (SLV-US) 本週迄今上漲 5.4%；SPDR 黃金 Shares (GLD-US) 週三上升 0.4%。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「黃金與白銀等貴金屬持續對 Fed 和政府刺激措施做出積極反應，尤其是對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期對其提案中使用所有工具的評論。」

鮑爾週二向參議院銀行委員會發表證詞時表示，Fed 已經準備好為國內經濟提供更多支撐。「我們需要做好進一步行動的準備，如果有需要，我會說我們已經準備好了。」

「黃金和白銀有硬貨幣的特質，在央行刺激措施不斷增加供應量並降低紙鈔價值之際，黃金和白銀持續被視為保值工具。」Cieszynski 說。

金價可能很快會創新高。GoldCore 研究主管 Mark O’Byrne 認為，「未來幾週與夏季之前，以美元計價的黃金價格將創史上新高紀錄。」根據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格目前史上最高收盤價是 2011 年 8 月 22 日創下的 1891.90 美元。

「考量到美國經濟前景和財政狀況令人震驚的前景，最近幾日黃金以歐元、英鎊和許多他國法定貨幣計價的黃金價格已經達到史上高點記錄。」O’Byrne 說。

週一因 Moderna 的一份報告指出，新冠疫苗初步試驗有進展，致使金價逆轉收低，但週二 STAT News 的報導指出疫苗專家對該報告的質疑，美股應聲下挫，同時也提振了金價。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週三報告提到，「投機者在獲得任何有關新冠疫苗的消息時，就會浮誇炒作一番，但當這樂觀情緒消退、現實變得明顯後，投資者別無選擇，只能對沖掉自己的賭注。」

O’Byrne 指出，有鑑於「強勁的投資需求」與「在預計出現嚴重經濟衰退之際的金銀避險需求」，白銀也表現良好。

其他金屬交易

7 月交割的銅期貨價格上漲近 1.7%，收每磅 2.46 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 5.1%，收每盎司 934.50 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格上漲 4.1％，收每磅 2159.40 美元。

Metals Focus 在本週報告中預期，鈀金將今年下半年將上漲，因為「刺激措施驅動的需求復甦重建了市場緊繃狀態。」他預估今年鈀金均價為 2275 美元，年增率達 48%。