〈貴金屬盤後〉美歐數據露曙光 黃金3日來首跌 收逾1週低點

週四 (21 日) 交易，因投資者衡量最新經濟數據有所改善的跡象，黃金期貨價格 3 個交易日來首次收低，且收在 1 週以上低點。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「歐洲和美國的經濟數據已確定觸底了，所以交易者開始趁週末前了結部分獲利。」

「但要謹記一點，經濟活動不可能快速恢復到先前的水準，因為這不是輕微的轉變，前方的道路依舊艱辛，且各國央行也將確定他們持續盡力提供大量支援。」

歐元區商業活動的初步綜合數據顯示，法採購經理人指數 5 月份自前月的 11.1 上升至 30.5，德國 PMI 綜合指數初值自 17.4 上升至 31.4，英國綜合指數初值自 13.8 上升至 28.9。然而，上述指數低於 50 均表明狀況惡化。

黃金交易者也消化美國週四公布的經濟數據。以實際或未經調整的基礎上，美國上週有超過 440 萬人透過各州或暫時性聯邦紓困方案申請失業救濟，調整後初次請領失業救濟人數總共 244 萬人。

富國證券分析師報告指出，「這 240 萬的人數非常可怕，但在這可怕的數字中還存有一點希望火苗：申請失業救濟的人數已經連續第七週下降了。」

美國私營產業也公布 5 月活動惡化的情形放緩： IHS Markit 公布其製造業採購指數初值自前月的 36.1 上升至 39.8。 Capital Economics. 高階美國經濟學家 Andrew Hunter 認為，該數據表明「隨著第一波防疫限制解除，商業活動最好的復甦情形僅只逐步復甦。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 30.20 美元或近 1.7%，收每盎司 1721.90 美元，為最活躍契約價格自 5 月 13 日以來最低收盤價。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 66.7 美分或近 3.7%，收每盎司 17.364 美元。

美元走強也給黃金帶來壓力。 Zaner Metals 分析日報指出，「美元已從中美日益高升的貿易緊張局勢中反彈上漲。」

「除了美元因貿易影響而反彈，我們也看到貿易衝突的威脅持續讓中國經濟在解除封城後仍處於較緩慢的上升，這可能導致中國實體黃金需求受到抑制。」

AxiCorp 全球首席市場策略師 Stephen Innes 每日報告中提到，FOMC 週三公布的會議記錄助漲了通縮的擔憂，而通縮環境不利黃金。

週三黃金收盤後半小時，Fed 公布了會議記錄，顯示央行將持續「全範圍使用其支撐工具」協助經濟度過充滿挑戰的疫情大流行。

然而，貴金屬交易員仍可能失望，因為「Fed 4 月會議上承諾提供更多支持，但在會議後迄今卻一直沒實現。」

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