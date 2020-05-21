美國務卿批中國捐20億美元抗疫：微不足道！

路透社報導，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三 (20 日) 再度因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情抨擊中國，批評北京已承諾提供的 20 億美元抗疫資金，與數十萬人命和數兆美元的損失相比根本「微不足道」。

蓬佩奧也駁斥中國國家主席習近平關於北京在中國爆發疫情後採取透明行動的言論，蓬佩奧說，如果習近平想強調作風透明這點，就應該舉行新聞記者會，並允許記者提問任何事情。

「習近平主席本週聲稱，中國正以開放、透明的原則行事，我希望如此。」蓬佩奧在國務院記者會上說道，並控訴北京仍扣留病毒樣本，且不允許進入相關設施、審查相關討論，「還有更多諸如此類的行為。」

中美之間緊張局勢在近幾週急遽升高，蓬佩奧和美國總統川普皆抨擊北京應對疫情的作法，美國目前是全球疫情最嚴峻的國家。

各國敦促團結合作以強化抗疫能力之際，川普卻不滿世界衛生組織 (WHO) 應對疫情的方式，稱世衛是「中國的傀儡」，還提議美國應永久切斷對 WHO 金援並退出，而習近平則承諾向世衛提供 20 億美元。

蓬佩奧說：「我期待他們履行那 20 億美元的承諾。... 和他們讓全世界付出的代價相比，中國對抗疫的貢獻微不足道。」

「這場疫情已經奪走大約 9 萬條美國人生命，自 3 月以來，已有超過 3600 萬美國人失業，全球有 30 萬人喪生。據我們估計，中國共產黨的失誤讓全球付出的代價可能多達 9 兆美元。」蓬佩奧說道。

蓬佩奧更指控中國以「經濟報復」威脅尋求獨立調查疫情起源的澳洲，並指控世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 與北京之間的異常密切的聯繫…… 且這情況早在疫情發生之前就有，令人感到「深深的不安」。

世衛和中國駐華盛頓大使館沒有立即回應關於蓬佩奧的置評請求。