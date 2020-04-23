美國務卿 : 歡迎中國醫療物資 但疫情數據造假仍屬實

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三 (22 日) 表示，即使中國開始提供醫療用品給美國，但仍無法改變美國對中國起初對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情藏匿的論調。

美國總統川普疫情期間一再質疑中國對新冠肺炎的處理，導致去年底從武漢演變至現今的全球疾病大流行；據《路透社》統計，目前新冠肺炎疫情已造成全球約 18 萬人死亡，美國即佔約 4.5 萬人。

即使北京當局之後通知了世界衛生組織 (WHO)，川普對此也批評世衛不但未能控制疫情，還隱瞞事實且一昧地相信中國的虛假消息，因此於上周中止了美國對 WHO 的資助。

蓬佩奧表示，目前中國停止新冠病毒的檢驗，並幾乎摧毀病毒樣本，在未能與外界合作下加強了病毒追蹤的困難度；白宮顧問 Peter Navarro 更在週一 (20 日) 指控中國可能會藏匿早期新冠肺炎病毒感染的數據，以贏得商業競爭地為來生產疫苗。

此外，蓬佩奧也提到，中國近期正趁各國對疫情焦頭爛額時，更屢屢利用挑釁行為侵蝕香港的自治權、對台灣施加軍事壓力，並在中國南海脅迫鄰國。

即使因為疫情的惡化，增加了美國政府對中國的批評，但其背後也暴露了美國對中國基本醫療用品的依賴，蓬佩奧表示，美國的確有得到中國提供了這些資源，甚至是在中國的美國企業所運輸，然而其仍無法抹去中國延後通報的事實。