往負利率陣營靠攏? 新加坡基準利率降到近零水準

新加坡很可能出現史上首現的負利率，基準的隔夜借貸利率週二 (19 日) 只比零利率高不到 2 個基點，反映新加坡央行為了抗疫矢言挹注大量流動性，加上利率走勢和美國雷同，而逐漸往負利率陣營靠攏。

彭博編纂的數據顯示，新加坡隔夜借貸利率今年 1 月仍在 1.68%，但到週二降到逼近零的水準。

新加坡隔夜借貸利率 (黑) 和一個月期交換利率 (紅)。(來源: Bloomberg)

瑞穗銀行駐新加坡經濟學和策略部門主管 Vishnu Varathan 說，新加坡和美國借貸成本關係密切，因此隨著愈來愈多市場人士押注美國即將邁入負利率，新加坡的利率很可能也會降到零以下。

除此之外，新加坡貨幣市場利率近來一路下滑，或許是新加坡金融管理局 (MAS) 貨幣操作的「副產品」，儘管這並非 MAS 的意圖。

MAS 為新加坡央行，以匯率而非短期利率作為政策工具，管理星元和主要貿易夥伴的匯率區間斜率。為了對抗疫情，MAS 矢言為金融體系挹注充足的流動性。

新加坡一個月期交換合約利率目前也只比零利率高 2 個基點，且同樣從 2 月 1.64% 的高點大幅下滑。這項反映海外投資人借貸成本的指標，是依據美元倫敦銀行間拆款利率 (Libor) 和遠期合約編制而成。

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