新加坡央行「新加坡金融管理局」(Monetary Authority of Singapore，MAS) 在週二 (28 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行如果長期間發展下去，除了將影響各國的景氣恢復，該國也可能陷入比預期更為嚴重的經濟衰退。

MAS 在 28 日警告，在新冠肺炎全球大流行的衝擊下，該國經濟發展在今年將陷入衰退，這將導致工作機會減少及工資下滑。而經濟衰退又將會持續多久，還有嚴重程度又會到哪，也存在著「非常大的不確定性」。

MAS：新加坡景氣衰退恐比預期更糟 (圖片：AFP)

還有 MAS 也提到，如果下行風險真的發生，新加坡的經濟成長很可能遜於預測區間的 -1% ~ -4%。而全球各國為了防疫所採取的封城 (Lockdown) 措施，以及原油價格暴跌，也更加劇了經濟下行風險。

上 (3) 月 MAS 為了因應新加坡有史以來最嚴重的經濟衰退，祭出了貨幣寬鬆政策。

該國 2020 年 Q1 的經濟成長率報 -2.2%，創下 2009 年金融風暴以來的最大衰退紀錄。

在主要貿易國家的肺炎疫情日趨嚴峻，還有該國採取嚴格防疫措施的影響下，MAS 預估今年 Q2 的成長率將出現更嚴重的滑落情形。也由於失業率惡化及工資下滑的風險大增，2020 年的核心 CPI 與全物價指數都有可能出現 2002 年之後的首度下滑。

然而在另一方面，大規模的資本流出，或是資金緊迫的情形則並未發生。