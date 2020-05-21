迎戰台積電！三星南韓第6條晶圓生產線動工

南韓三星電子週四 (21 日) 宣布，國內第 6 條晶圓代工生產線已經破土動工，欲藉此進一步減少對記憶體晶片依賴，並迎戰來自台積電的激烈競爭，力拼高通 (QCOM-US) 等大客戶訂單。

新生產線位於首爾以南 70 公里的平澤市 (Pyeongtaek)，將成為使用極紫外線 (EUV) 技術生產 5 奈米晶片的核心製造基地。

三星曾在去年公布一項計畫，預定在 2030 年前，對系統 LSI 的研發及生產設備投資 133 兆韓元 (約合 1080 億美元)，並躍升至全球第一邏輯晶片製造商。

TrendForce 數據顯示，三星今年第一季的全球晶圓代工市場占比約為 18%，遠低於市場龍頭台積電的 54%。

台積電日前表示將投資 120 億美元，在美國亞利桑那州新建一家 5 奈米的晶片生產工廠，並計畫在 2024 年開始營運。

市場猜測，繼台積電之後，三星可能會擴建在德州奧斯汀的代工廠，以鞏固其美國客戶群。目前三星尚未證實此消息。

三星指出，平澤新生產線將於本月初破土動工，預計於 2021 年下半年開始營運；若算進平澤工廠，三星如今在南韓和美國總共擁有 7 條晶圓代工生產線。