台積電若赴美設廠 三星電子傳將以美國廠擴廠作為對策

新冠肺炎的持續影響下，美國和日本都試圖吸引台積電 (2330-TW) 設廠以鞏固供應鏈，據 Business Korea 報導，對於半導體代工競爭者三星電子 (Samsung Electronics) 而言 ，傳出若台積電於美國設廠，三星電子將擴建美國廠做為反擊策略。

由於新冠肺炎的傳染一度使半導體供應鏈出現斷鏈，對此，美國希望通過吸引台積電和三星電子擴廠來減少對韓國和台灣的依賴，根據國外媒體報導，台積電主要客戶多半為美國半導體公司，如蘋果、高通、AMD 和 NVIDIA，為了穩定半導體供應鏈，美國正試圖吸引台積電工廠赴美國設廠。

此外，由於中國目前發展重點便是半導體產業，其中華為旗下海思半導體為台積電客戶之一，因此美國此舉一部分也是為了制衡中國半導體發展。

另一方面的角逐者日本，由於目前日本幾乎掌握半導體上游所有市場，包含設備和材料，為了進一步加強日本半導體生態系統，日本也開始試圖吸引台積電和英特爾設廠。

對於台積電的備受關注，競爭者三星電子被迫須有所對策，由於美國表示有興趣吸引台積電設廠，並期望三星電子將美國廠進行擴廠。不過，對於三星電子而言有很多需要考慮的困難，其中一點為若台積電赴美設廠，對於三星主要客戶的維繫上將出現挑戰。

此外，三星無法輕易擴大美國廠，主因於進行代工廠擴廠是個非常冒險的計畫，其中光是一條新生產線便需要投入幾兆韓元的資金建置，此外新冠肺炎的需求疲弱威脅，更讓擴廠的計劃雪上加霜。

據 Business Korea 報導提到，半導體業內人士表示，若台積電在美國設廠，三星電子在策略反擊上可能會跟進擴建其美國廠；原因在於，若台積電在美國設廠，意味著將能接受蘋果和高通等美國企業的更多訂單，此時三星電子恐將失去其客戶，對於 2030 年超越台積電的計劃恐生變。

目前三星美國廠主要負責半導體代工服務主要生產 14 奈米產品，對於三星的可能策略半導體業內人士此前曾猜測，三星電子於美國廠新增 EUV 生產線是可行的，且近期也有了跡象，近日已傳出三星電子考慮到工廠擴建計畫，在美國廠附近購買了土地。