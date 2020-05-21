看法樂觀！Fed官員：第二波感染潮不會是經濟威脅

聖路易聯準銀行總裁 James Bullard 週三 (20 日) 發表經濟前瞻，與 Fed 其他官員看法相斥，他並不認為第二波疫情會成為經濟主要威脅，但同樣認為下半年經濟有望復甦。

James Bullard 認為，美國在控管疫情風險方面已經有相當多的心得，一旦再度爆發感染潮，美國應該能成熟地及時控制住，因此他對第二波疫情較為樂觀。

Bullard 在聯準會 4 月會議紀要發布之前就發布言論，Fed 官員在會議中評估防疫封鎖措施對經濟衝擊程度，以預測經濟前景，目前新冠肺炎 (Covid-19) 已經造成 10 萬美國人喪生。

鑑於疫情尚未得到控制，許多 Fed 官員對於美國部分地區的經濟重啟抱持謹慎態度，Fed 警告，若確診和死亡人數再度飆升，經濟將並不得不再次關閉。

從 Fed 最新會議紀要中，人們能感覺到疫情仍未解決，至少這是三週前央行官員的看法，會議紀要顯示，許多市場參與者認為，在近期或中期時間內，很有可能還會爆發另一波疫情。

Bullard 週三的言論對前景相當樂觀，他對政府延長防疫封鎖的政策存疑，認為這將對經濟造成永久傷害。

Bullard 表示：「是的，疫情相當令人震撼，且經濟數據就歷史水平來看也相當糟糕」他補充：「但另一方面，我認為我們或多或少都在預測範圍內上」

Bullard 並預期：「下半年經濟有很大的機會復甦狀況良好。」

他更指出：「我沒有任何理由去認為 2021 年不會是豐收的一年」