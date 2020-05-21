蘋果AirPods 2零組件拉貨下半年加溫 10月入高峰

蘋果 AirPods 2 供應鏈業者今 (21) 日指出，目前接獲 EMS 廠訂單顯示，AirPods 2 零組件需求預計 7 、8 月加溫，10 月進入需求高峰；同時，蘋果已針對 AirPods Pro 改版產品開發中。

供應鏈業者指出，上半年疫情造成 EMS 廠生產停工、隨後又因全球擴散疫情造成消費動能遲滯，推升下半年客戶對 AirPods 2 下單量顯著提高。

供應鏈業者也透露，今年 AirPods 2 的零組件需求在 7 、8 月加溫，目前來看 10 月是需求高峰，單就就此零組件營收貢獻，第 4 季將較為明顯。

天風證券分析師郭明錤日前出具報告指出，蘋果今年推出 iPhone 12 旗艦機將取消隨機附贈耳機，可望帶動價格低廉 AirPods 2 銷量與拉貨，供應鏈廠商表示，尚未聽到此消息。

供應鏈來看，華通 (2313-TW) 提供蘋果 AirPods 2 軟硬結合板，訂單量未因韓國新供應商加入而改變，首季受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動，營收亮眼，4 月營收 46.3 億元，華通目前供貨 AirPods 2 軟硬結合板狀況仍穩定，但也不擴產。

AirPods 2 台廠供應鏈包括華通、燿華 (2367-TW) 提供軟硬結合板，晶技 (3042-TW) 供應頻率元件。