〈熱門股〉大啖蘋果Mini LED商機 惠特周漲28%重回百元大關

天風國際證券分析師郭明錤點名，LED 測試及分選設備製造商惠特 (6706-TW) ，將是蘋果 Mini LED 點測分選設備與晶電 (2448-TW) 分選代工服務最大受惠者，激勵惠特本周股價走勢凌厲，連 3 日收紅，周五 (8 日) 跳空漲停，收在 119 元，睽違逾 3 個月，再度重返百元俱樂部，股價周漲幅約 28%。

惠特成立於 2000 年，並於去年 12 月中旬掛牌上市，主要產品為 LED 晶粒 / 晶圓點測機，去年 LED 晶粒 / 晶圓點測機與分選機占比約 85%，VCSEL、PCB 與半導體等新事業占比僅約 2-3%，代工服務近 1 成。

法人指出，惠特今年下半年起將受惠蘋果在平板及筆電，導入 Mini LED 背光源，帶動其 LED 點測及分選代工收入起飛。郭明錤則認為，市場低估惠特在蘋果 Mini LED 供應鏈的貢獻度，估惠特今年營收可望年增 3 至 4 成，優於市場共識的年增 20-25%，EPS 可望達 8 至 10 元。

惠特今年前 4 個月累計營收 11.31 億元，年減 19.4%。去年營收 37.18 億元，年增 18%；稅後純益 3.16 億元，年增 6.7%，每股純益 5.19 元。