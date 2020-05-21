富邦媒成立物流子公司富昇 穩定24小時到貨服務

國內 B2C 電商平台龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (21) 日宣布，成立百分百持股子公司「富昇物流」，強化物流短鏈布局，可更提升物流營運效能，初步業務是穩定提供六都當日配送服務；而富昇物流董事長將由富邦媒總經理谷元宏出任。

富邦媒說明，電商業務年年雙位數成長，成立物流子公司富昇是為補足市場服務，車隊規模含貨車和機車已破百輛，物流配送士共 200 人，預計未來一年將再持續擴增配送運能需求，初期業務是穩定提供六都當日配送服務。

富昇物流也將協同既有 14 家運輸公司策略合作，強化「物流中心」、「衛星倉」和「客戶」間的運能串連。

富邦媒近年積極加速擘劃物流服務的藍圖，2017 年北區物流中心正式竣工營運、2018 年啟動衛星倉綿密網絡布建計畫、2019 年著手規劃南區物流中心，截至今年第一季，主倉加上衛星倉已達 23 座，年底朝向 30 座邁進。

為了讓物流服務品質持續升級， momo 透過數據分析將客戶訂單從指定區域倉出貨外，更搭配「電子地圖」應用規劃最佳配送路線，以及結合「二程接駁」深入各城市中的大街小巷，可降低物流車的往返耗時，並提升配送效能。

而富昇物流也納入專屬開發運輸配送系統，並精進優化「車機系統」，以監控累積車輛行駛軌跡等相關數據建置配送知識庫，提供運輸物流更可實行配送調度管理、即時異常警示風險管控。