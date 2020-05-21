鴻海鄭州、煙台廠區擴大招工 為蘋果及索尼新品做準備

鴻海 (2317-TW) 在客戶蘋果、索尼旗下半年均將推出新品下，富士康鄭州、煙台廠區紛紛祭出內部推薦入職獎金招工，而武漢園區也祭出最高人民幣 1 萬元的入職獎金，大舉招募研發設計、管理類的經理。

富士康鄭州 iDPBG (數位產品事業群) 同樣以內部推薦獎金、離職返聘入職獎金等激勵措施，祭出最高人民幣 600 元的激勵，加強招聘力道。

據了解，鄭州廠 iDPBG 主要生產產品就是 iPhone，市場人士解讀，鴻海此波招募，應是為下半年蘋果新機做準備。

此外，生產索尼 PS 系列遊戲機的煙台園區，同樣也加強招募，新入職員工試用期基本薪資 1950，再加 100 元入職獎金，轉正後薪資升至 2250 元。

先前鴻海才增資煙台富士康近 30 億元，被市場解讀為生產索尼新款遊戲機 PS5，此次擴大招募，也加深此傳言。

而富士康武漢 New PCEBG，則加強招募管理類的硬體、產品、軟硬體測試、研發品管、NPI 試制，研發類則包含軟硬體、軟體、系統、機構、安規、仿真、布線、射頻等工程師。

武漢園區也針對內部推薦不同職務職等祭出最少人民幣 3000 元、最高 1 萬元的推薦獎勵金，只要被推薦人入職滿 6 個月後，發放一半獎金給推薦人，入職滿 1 年發放另一半，不過其間推薦人和被推薦人，如有任何一方離職，則獎金取消。