泰山股東會議案順利通過 龍邦：持續監督擺脫家族治理沈痾

大宗物資及食品業者泰山 (1218-TW) 今 (21) 日召開股東會，在沒有改選議題下，股東會順利完成，通過配發每股 0.9 元現金股利，創下 22 年新高，龍邦所提的議案因已在董事會遭否決，因此詹家仍保有經營權，不過，泰山最大股東龍邦 (2514-TW) 在會後則仍發表強硬聲明，強調將持續監督擺脫家族治理的沉痾。

泰山目前由龍邦 (2514-TW) 持股 25.9% ，為最大股東，但龍邦日前向泰山股東會提案，包括提前全面改選董事，並拉下泰山董事長詹逸宏等議案，全數遭泰山董事會否決，依法不列入今年股東會議案；龍邦也在今天股東會後指出，龍邦爭的不是經營權，爭的是全體股東權益。

龍邦強調，龍邦將持續以大股東立場，協助所有股東監督泰山擺脫「家族治理」上的管理沉痾，主要是因，泰山長久以來偏高的營業成本及費用，含有過高的董監酬勞及需要跟所有股東釐清的家族利益。

泰山去年稅後純益為 5.82 億元，年增 25.32%，每股純益 1.2 元，龍邦認為，近 2 年泰山經營績效提升，主要歸功於轉投資全家 (5903-TW) 的獲利成長，及停損泰山中國事業；食品本業上，泰山經營管理仍有許多檢討提升的空間。

泰山今年第一季稅後純益 1.27 億元，每股純益 0.26 元；泰山指出，公司持續進行廠房與設備提升工程建設，團隊近年來經營有成，並獲 MSCI 列入全球小型指數成分股，未來持續在股東利益、新創事業、產品研發、食品安全上更加努力。