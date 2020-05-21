實戰人工智慧 中研院攜手玉山金成立研發中心

為探索新一代人工智慧技術，用研究解決實際問題，中央研究院和玉山金控 (2884-TW) 今年第 1 季合作成立「人工智慧研發中心」，未來二年，將在促進研究交流、強化資訊產業價值及培育資訊人才等三大面向，展開密切合作。

中研院長廖俊智表示，此研發中心結合中研院在人工智慧領域的研究專長及玉山金在數據資料的應用實務，相信能加速推廣人工智慧的發展，合力提升產業價值。

中研院說明，合作計畫首先關注的重點包含文本分析、異常偵測及自然語言生成等技術，期望透過人工智慧，讓金融服務更安全、更可靠、更有效率。

參與計畫的研究人員中，資創中心副研究員王釧茹長期研究財務工程及資料分析；資創中心合聘助研究員蔡銘峰及資訊所副研究員古倫維則專長研究自然語言處理、資訊檢索及情感分析。

此外，研發中心選在中研院位於生技園區的生醫轉譯研究中心內建置，拉進了合作人員與玉山金控的距離，為金融界目前與學研界合作的創新做法。

玉山金總經理黃男州表示，玉山長期聚焦場景金融、智慧金融與普惠金融三大面向，此次雙方產學合作，結合中研院在文字探勘、自然語言處理、推薦系統、深度學習等頂尖技術，將人工智慧及金融科技落實於實務運用，玉山將持續以 AI Inside, Human Outside 的理念，提供顧客更智能、更貼心的服務體驗。