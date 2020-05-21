台股重返萬一 內資成撐盤主力 三大法人買超39億元

美股周三大漲，激勵台股今 (21) 日開高走高，由台積電、大立光領軍電子股，傳產、金融助攻，帶動指數攻克年線、重回「萬一」大關，終場上漲百點，收在 11008.31 點，三大法人合計買超 39.33 億元，內資為今日撐盤主力。

加權指數終場收在 11008.31 點，上漲 100.51 點，漲幅 0.92%，成交值 1689.69 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日買超 9.79 億元，投信買超 13.28 億元，自營商買超 16.25 億元，三大法人今日合計買超 39.33 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電今日站回月線，上漲 1.19%，收在 297.5 元；股王大立光收漲 1.55%；鴻海也小漲 0.27%。

傳產類股就屬紡織最為強勢，隨著美國各州解封，運動用品大廠 Nike、Adidas 門市將重啟，帶動紡織股王儒鴻大漲 7.33%，以 300 元作收；聚陽強彈 6.72%，來到 135 元；宏遠受惠口罩、防護衣題材，漲停鎖住。

PCB 族群也再度轉強，泰鼎 - KY 第 2 季獲利持續看好，近期股價漲勢猛烈，今日再度攻上漲停 71.5 元，創歷史新高價；台光電大漲逾 8%；京元電漲逾 6%；合勤控、眾達 - KY、奇鋐、晶技、明泰也分別有 2%-4% 的漲幅。

防疫概念股互有漲跌，口罩股康那香、恆大漲停鎖住，易威、熱映同步亮燈漲停，晟德、盛弘也在盤上表現；反觀短線強勢的疫苗股則面臨賣壓，中天打入跌停，國光生、高端疫苗跌近 2%。

其他類股包括航運、食品、玻璃與百貨等表現也都不錯，類股指數漲逾 1%，汽車類股則是今日盤面最弱勢，和泰車賣壓沉重，震盪走低，終場跌逾 3%。