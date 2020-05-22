【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國上週初領失業金人數呈現下滑，顯示就業有好轉跡象，但中企監督法案、美強化華為禁令等措施，都使美、中貿易再顯惡化，美股四大指數全面收黑，跌幅介於 0.41 至 2.71%。其中指標股特斯拉、NIKE 逆勢漲逾 1%，Nvidia、台積電 ADR 跌逾 2%，AMD、高通則跌逾 3%。

2. 在全球重啟經濟，美國進入全面解封程序，市場情緒趨向樂觀，台股重回 11000 點整數關卡，指數最終上漲 100.51 點，漲幅 0.92%，收在 11,008.31 點，成交金額為 1,695.62 億元。三大法人合計買超 39.33 億元，外資買超 9.79 億元、投信買超 13.28 億元、自營商買超 16.26 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量平，結構不利於盤勢，後勢需價量配合，帶量上攻。

（2）均線：支撐為月線 (約 10,780 點) 附近，壓力為半年線 (約 11,150 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 50，短線偏多格局。

4. 櫃買指數漲幅 1.25%，收在 145.09 點。支撐為月線 (約 139 點) 附近，壓力為 148 點附近，KD 交叉向上，9 日 K 值高於 50，短線偏多格局。

5. 觀盤重點：指數重返年線，雖然上方仍有半年線壓力，但關鍵在後勢量能需補量上攻，方對格局有利，因此建議可沿著短期均線偏多操作，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

6. 中國大陸復工後，正在全力啟動 5G 基礎建設，連帶讓網路基礎建設出現升級需求，瑞昱（2379）成功以網路交換器市場打入 5G 基礎供應鏈。供應鏈認為，隨著新冠肺炎疫情有望在下半年趨緩，瑞昱將可望以新產品智慧型交換器全面攻入全球 5G 供應鏈，帶動業績向上衝刺。

7. 晶圓測試板及探針卡廠中華精測（6510）去年完成網通晶片與射頻系統單晶片（RF SoC）探針卡驗證通過，同時建立 5G 毫米波空中下載（mmWave OTA）量測技術，以及毫米波傳輸架構與高頻材料介電特性研究，為今年 5G 及高效能運算（HPC）測試介面接單打下穩固基礎。

8.2633 台灣高鐵昨 (21) 日召開股東常會，2019 年度盈餘分派將配發每股現金股利調整至 1.2101 元，以因應疫情的影響，並且董事長表示，台灣高鐵公司已經做好準備，疫情過後將推出多項優惠產品及旅遊行程，並透過各項行銷策略，有效提升運量及營運成果。

9. 彩色電子書閱讀器市場需求夯、訂單能見度直達 8、9 月，8069 元太董事長表示，彩色電子紙供不應求，積極擴產滿足客戶需求。預期第二季營運成長動能強、優於去年同期表現，不過彩色電子紙將排擠黑白電子紙出貨，第三季營收可能會受到影響。

