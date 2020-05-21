〈陸股盤後〉兩會當前卻市場觀望 創業板痛失2100點

週四 (21 日) A 股三大指數走勢開高走低，科技類股延續前一日的回檔走勢，拖累市場人氣，今日陸股盤後兩會之一的政協正式開議，週五 (22 日) 則是人大上場，也使投資人大多採取觀望態度，指數量能進一步萎縮。

盤面上，生技、釀酒、國企改革、商業百貨等產業逆勢收高，航太、電信、氮化鎵、半導體等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.55%，收報 2867.92 點；深證成指下跌 0.94%，收報 10845.4 點；創業板下跌 0.88%，收報 2099.43 點，失守 2100 大關。今日滬深兩市成交金額人民幣 6262 億元，日減 9%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 21.31 億元，連續 5 個交易日買超，其中，滬股買超人民幣 21.58 億元，深股通賣超人民幣 0.27 億元。

產業消息

由於中移動聯手中國廣電共建 5G 無線網路消息，帶動廣電概念股大漲，湖北廣電、廣電網路、廣西廣電等呈現漲停。

市場流傳中芯針對美國擴大制裁華為的看法，中芯表示該禁令對公司未來營運肯定會有很大的影響，因華為佔中芯 20% 的營收，這空缺很難填補。不過中芯嚴正否認傳言。

但澄清沒有效果，投資人仍將焦點放在美國裁制的影響，導致半導體類股重挫，易成新能、亞光科技均跌停，富滿電子大跌 8.8%、晶方科技大跌 8.3%、安集科技大跌 8%、瀾起科技重挫 7.8%、芯源微重挫 7.6%、晶豐明源大跌 7.5%。

法人觀點

中國巨豐投顧表示目前上證在 3000 點大關之前進入較強的壓力區，而市場成交量不足，導致指數短期難以突破賣壓，大盤仍會延續類股輪動的行情。近期國資改革概念股有出現買盤，短線投機客可留意，中長線的投資人則可關注新基建、新能源汽車等政策確定性較強的類股。

有分析師指出週四 (21 日) 進入兩會開會週期內，在這期間根據過去歷史來看股市的賣壓會較重，不少前期漲幅較大的類股開始出現回檔，而指數在還未明顯出量之前盤整格局難以打破。雖然科技類走勢偏弱，且美中戰火下使得未來還有很多不確定性，但在「國產替代」趨勢下，中國政策全力扶持，科技類股仍是中長線佈局重點。