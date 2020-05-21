參議院通過中企監督法案 中概股下市危機重重

美中衝突再度掀起新一篇章，美國參議院週三 (20 日) 通過一項法案，恐導致一些中國企業自美國股票交易所下市。

受此消息影響，中概股除牌憂慮籠罩，拖累新浪 (SINA-US) 下跌 2.24%；百度 (BIDU-US) 下跌 1.12%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.19%。

新浪 (SINA-US) 週三收跌 2.24%。(圖片：investing)

美國參議院週三通過一項法案，該法案要求外國企業遵循美國審計和法規標準，否則將會阻止其在美國交易所上市。

該法案由路易斯安那州共和黨參議員 John Kennedy 和民主黨參議員 Chris Van Hollen 共同發起，要求企業證明其不受外國政府擁有或控制。

該法案還規定，外企若連續三年未遵守美國上市公司會計監督委員會的審計規定，《外國公司控股責任法案》(The Holding Foreign Companies Accountable Act) 將會禁止其在美國任何證券交易所上市。

儘管該法案旨在適用於所有外國公司，但主要是針對中國企業。

川普近期強烈批評中國政府，共和黨和民主黨議員對此表示贊同。參議院通過這項法案，反映出美國議員對中國的憤怒，以及其對美國財務披露標準的漠視。

John Kennedy 表示：「中國有作弊行為，而《外國公司控股責任法案》將阻止他們在美國證交所作弊，不能讓外國對美國人退休基金的威脅在我們的交易所中紮根。」

白宮前貿易顧問、現為 Akin Gump 合夥人 Clete Willems 表示：「希望這是對中國敲一記警鐘，提醒中國要與世界其他國家保持一致，允許企業審計的透明度。」