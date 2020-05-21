〈工研院產業研討會〉今年台灣製造業產值估衰退5.05% 化工產值連2衰大減16%

工研院今 (21) 日發布 2020 年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測今年製造業產值為新台幣 18.59 兆元，產值成長率 - 5.05%，其中四大業別僅資訊電子業在半導體支撐下，產值轉為成長，化學工業受到產品價量齊跌影響，估產值將較去年大幅減少 16.36%，為連 2 年衰退。

從國內製造業四大業別來看，工研院預估，今年資訊電子業產值將達 7.1 兆元，年增 1.1%，為四大業別中唯一成長者；民生工業產值 2.44 兆元，較去年衰退 2.69%；金屬機電業產值達 5.24 兆元，衰退 4.62%；化學工業產值 3.81 兆元，較去年大幅衰退 16.36%，為受衝擊最甚者。

工研院指出，我國防疫得當，生產活動仍可維繫，加上宅經濟、AI、5G 基建發酵，預期新型態消費模式及需求可望帶來商機，半導體產業成為今年支撐資訊電子業產銷成長主力。

民生工業受疫情影響，民眾降低外出消費頻率，加上邊境管制措施使旅客來台人數銳減，對服務業帶來衝擊，近期國內消費信心偏保守，也將限縮民生工業產銷。

金屬機電業因國際營建、車市及機械設備需求疲弱，世界粗鋼產量及原物料價格估將續下降，不利鋼鐵產品、汽車零組件及機械設備銷售，限縮金屬機電業產值表現。

至於化學工業，由於全球經濟活動受限，導致原油市場供需嚴重失衡，油價低檔盤旋，使石油相關煉製品報價連帶下滑，原油進貨成本與煉製品價差收斂。在價量齊跌影響下，不利化學工業產值成長。

工研院指出，今年新冠肺炎疫情衝擊全球，主要經濟體領先指數多呈下滑，國際經濟景氣面臨嚴峻考驗，對製造業產值成長形成壓力，建議在後疫情時代，需積極評估供應鏈風險，以「總部價值」思維，強化供應生態系韌性，加速企業數位轉型。

此外，受惠宅經濟興起及人工智慧、5G 等新科技應用陸續上路，可望為我國製造業帶來新型態商機，為適應「零接觸」新生活模式，建議政府加大投資數位建設 (如加速建設 5G、校園線上教育基礎設施等)，以驅動產業創新應用；業者則可加速發展數位化與自動化，提升生產調度彈性。

不過，工研院也說，目前肺炎疫苗尚未研發成功，疫情是否會在各國復工後或在冬季捲土重來，仍需持續追蹤後續對產業影響。近期美中經貿紛爭也有再升溫趨勢，恐影響資訊電子業供應鏈布局與產銷前景，未來情勢發展也需持續關注。