家族企業為何分裂？ 關鍵在「股利政策喬不攏」

家族企業分裂與股權紛爭時有所聞，會計師認為，導致家族企業分裂的關鍵在於「股利政策喬不攏」，通常到了第二代，任職家族企業與未參與經營者對配發股利差異引發衝突，建議家族成員應儘早針對股利配發凝聚共識，避免走上分裂一途。

安永家族辦公室執業會計師林志翔表示，家族企業通常在治理與經營具備重疊性，通常第一代的創業人因創業尹始、資源有限加上擁有革命情感，因此多半傾向保留盈餘，以壯大公司營運而不發放股利。

但到了第二代掌舵後，因為並非每位家族成員都參與公司營運，彼此間對於股利發放認知也不同。根據林志翔觀察，通常任職企業的第二代、第三代成員，因投入經營，加上可透過薪酬、交際費與董事酬勞等領取報酬，因此較能接受保留盈餘不發放股利給股東。

但如果是沒有參與經營的成員，可能因為不了解公司實際營運狀況，通常對於股利政策有較高的期待，甚至可能因為成員間的彼此猜忌，加上缺乏溝通而引發糾紛，甚至不惜對簿公堂。

林志翔指出，實際上常見的內部人檢舉、肢體衝突、言語辱罵、股權外賣、不惜訴訟決裂等等，皆因股利政策立場歧異而引發家族衝突，而這種現象並非僅發生在台灣，西方世界的家族企業也同樣因股利政策立場不同，產生家族成員間的紛爭。

林志翔認為，家族企業為避免股利分配而衍生衝突，建議不妨重新思考、調整作法，例如每年可將一定比例的盈餘分配予家族股東們，以此消彌體制內外股東的認知差異。

林志翔說，透過股利的分配，使家族其他成員有額外的資金進行創業或轉投資其他事業，也有助於壯大家族整體資本規模，更重要的是，根據現行規定，營利事業當年度盈餘未分配者，須加徵 5% 未分配盈餘稅，因此適當的股利分配也可降低企業所得稅稅負成本。