〈友訊經營權之爭〉公司派祭股東常會改期、二次股臨會 市場派：私利考量、浪費資源

網通廠友訊 (2409-TW) 將於 5 月 25 日召開董事會，不過，議程當中包含擬更改股東常會時間」及「擬召集第二次股東臨時會」等二案，遭市場派的獨董鐘祥鳳砲轟於法不合，是董座胡雪為私利考量浪費友訊的公司資源。

鐘祥鳳今日下午發出聲明，開頭就強調，友訊解任獨董已遭經濟部駁回要求補正，在未獲主管機關承認自然解任之事實前，仍具有合法獨董身分，但卻未收到友訊 25 日董事會的會議通知。

他透露，友訊 25 日董事會議程，討論案中包含更改 109 年股東常會時間、擬召集 109 年第二次股東臨時會、全面改選董事案，並提送 109 年第二次股東臨時會選舉、受理董事 (含獨立董事) 候選人提名相關事宜等案。

鐘祥鳳指出，若友訊要將股東常會由 6 月 15 日變更至 6 月 29 日，依法必須在 4 月 14 日就需向證交所申報，並於公開觀測站公告，延後股東會是罔顧法理。

此外，針對胡雪祭出七月召開第二次股東臨時會全面改選董事，鐘祥鳳也痛批，股東常會完成選任董事後，又召開股臨會，除於法不合外，更是浪費公司的人力、金錢等資源，以及浪費股東時間。