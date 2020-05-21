華固新莊廠辦拚2022年完工 新北：工業區立體化帶動投資211億元

華固 (2548-TW) 響應新北市政府招商一條龍政策，於新莊購地，斥資 18.47 億元興建廠辦，今 (21) 日舉行動土典禮，預計 2022 年 4 月完工。新北市長侯友宜指出，半年來推動工業區立體化，已帶動 211 億元投資額，締造近千億產值。

華固瞄準台商回流趨勢，提早布局新北，將提供 2 萬坪廠辦空間，引進電子、通訊、網路等高科技產業進駐，有助地方發展及提升產業能量，華固新莊廠辦總計斥資 18.47 億元興建，提供 930 個工作機會，預估於 2022 年 4 月完工。

侯友宜表示，後疫情時代，新北市努力衝刺產業發展，尤其大力推動工業區立體化，希望吸引更多投資進來。半年多來，工業區立體化政策獲得廠商迴響，投資新北市金額達 211 億元，帶來超過 1.6 萬個就業機會，並締造 980 多億元的產值。

華固董事長鍾榮昌指出，除了響應招商一條龍，也配合新北市府公共托育政策，捐贈 1 樓 124 坪公益空間及 750 萬元內部裝修經費給社會局辦理公托，並取得容積獎勵，讓建案兼顧公益，創造公私雙贏。

新北經發局長何怡明表示，華固投資案是招商一條龍政策的第 25 案，推動至今，申請土地面積高達 12.22 公頃，其增加樓地板面積共 5.64 萬平方公尺，今年將持續朝投資金額 1500 億元的目標邁進。