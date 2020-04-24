華固去年營運創高 估今年營收仍將攻破百億元大關

華固 (2548-TW) 去年稅後純益達 31.4 億元，創新高，年增 2.6 倍，每股純益 11.35 元。華固今年入帳來源為天母豪宅「天鑄」，及新北「新代田」的成屋銷售，全年入帳重點在上半年的大直商辦案，另外也將在第 2 季於江翠北重劃區推新建案，全年營收估仍可破 100 億元。

華固總經理洪嘉昇指出，目前在雙北市已增至 5 處商辦、廠辦，總銷金額估 230-240 億元，預計可賣到 2023 年，將採先建後售或邊建邊售，第 2 季將在江翠北重劃區推新建案。

加上華固建設近期拿下的新北市新店正大尼龍都更案，估算在手庫存案量高達 400 多億元，未來營運動能無虞。

華固 2019 年在總銷 50 億元「華固樂慕」、總銷 80 億元的「華固名鑄」，以及總銷 42 億元的「華固新代田」大案助攻，全年營收高達 198.19 億元，較前年激增 3.2 倍，稅後純益達 31.4 億元，年增 2.6 倍，每股純益 11.35 元，營收、獲利、每股純益同步寫下歷史新高，擬配發 7.5 元現金股利。

華固出售予國票金 (2889-TW) 的大直國票金控大樓合建案，預計今年上半年完工入帳，是今年營收亮點，國票金控投入 56.7 億元買下 9 個樓面，日前瑞昱 (2379-TW) 也購入國票金控大樓 2 樓樓面及停車位，交易總金額 7.3 億元，華固目前在此個案分回可售部分只剩 1 樓的兩戶，約 200 餘坪面積。