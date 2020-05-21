波若威Q2迎急單 看好5G、資料中心需求

光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (21) 日舉辦線上法說，第 1 季因認列業外跌價損失單季轉虧，預期第 2 季在遞延訂單出貨、客戶因應疫情急單挹注下，營運可望優於首季，全年則看好 5G、頻寬、資料中心建置需求帶動成長。

波若威副總張文樵表示，今年北美、歐洲市場對頻寬需求最強勁，加上近期 CATV(有線電視) 出現剪線潮，帶動新一輪頻寬升級競賽，可望帶動 WDM(分波多工器)、Branch(分歧器產品) 光模組需求升溫。

另一方面，張文樵指出，在各國 5G 基礎建置下，光收發器在資料中心應用將會成長逾 3 倍，連帶 100G/200G/400G 產品需求增加，而波若威兩年前推動 100G 產品，目前已進入回收期，在整體產品比重最高，200G/400G 則預計在明年第 3 季開始放量生產。

波若威第 1 季產品營收，WDM、Branch 占比分別為 30%、35-40%，OIN(光纖連接產品) 占比則達 20%、AMP(光能量放大產品) 則占 10%，客戶地區分布，北美占 5 成、歐洲占 3 成、其餘則占 2 成。

法人關心波若威是否受華為禁令影響，張文樵表示，目前中國不是波若威主力市場，因此影響有限，未來則會持續透過客戶布局中國市場。

波若威第 1 季合併營收達 4.96 億元，季減 26.88%、年減 13.7%，毛利率 18.47%，季減 5.48 個百分點、年增 8.12 個百分點，營益率 6.32%，季減 7.8 個百分點，並由去年負轉正，但受業外認列投資跌價損失 6800 萬元，稅後虧損 4547.6 萬元，皆由上季、去年轉虧，每股虧 0.64 元。