〈豪展法說〉中國祭新規 產品出貨遞延 仍維持上半年優於去年目標不變

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (21) 日參加櫃買中心業績發表會，總經理紀強表示，由於中國政府針對防疫產品祭出新規定，體溫測量產品需向北京商務部重新審查，截至今日仍有部分訂單尚未登錄白名單，預期 5 月營收恐有壓，法人表示，豪展上半年因疫情湧入急單，估上半年仍可望優於去年同期。

新冠肺炎疫情延燒全球，中國醫材產品品質備受外界質疑，因此，中國政府為加強產品出口控管，頒布 12 號公告，要求所有醫材產品包括體溫計、檢測試劑、醫用口罩、呼吸器等，需重新審查才能出口。

紀強指出，旗下主要產品包括耳溫槍、非接觸式體溫計 (額溫槍)、血壓計、吸鼻器、除蝨機等，其中僅額溫槍受到 12 號公告影響、卡在海關無法出貨，其他則穩定持續出貨。

紀強表示，已二度收到中國相關部門要求額溫槍產品更正補件，雖然無法知道原因，不過推測，因非接觸式體溫計依據製造廠，會有台北、吳江兩種標籤規格，中國政府須釐清兩廠之間的關聯。

紀強坦言，受中國政府政策影響，原 4 月該出貨的產品卡關，導致單月營收僅 7134 萬元，月減 35.41%、年減 11.18%，預期 5 月營收也有壓，但隨著歐美地區疫情未趨緩，急單湧入，法人估，豪展第 1 季稅後純益年增 25%，每股純益 0.95 元，創同期新高，今年上半年營運仍不看淡。