呼應總統就職演說政策 元大投信募集「硬5G」ETF

520 總統就職演說中，總統蔡英文談及「六大核心戰略產業」強調台灣未來將利用半導體和資通訊產業優勢，結合 5G 時代、數位轉型及國家安全的資安產業，成為台灣下一個世代的發展藍圖。在政府帶頭呼應下，元大投信不僅響應政策，積極推動 5G 金融商品問世，更打造創新 5G ETF 投資組合，將募集「硬 5G」ETF，有助投資人掌握 5G 發展商機。

元大投信不僅是國內公募基金龍頭，更是投信業中的領頭羊，自 2003 年推出台灣首檔 ETF 後，致力於產品研發，並緊跟國際趨勢、不斷創新，繼 2019 年發行全台首檔訴求 5G 營收 ETF 後，預計 2020 年 6 月再推出「元大全球未來關鍵科技 ETF」(00876-TW)，兩者結合將成為創新的 5G ETF 投資解決方案。

有「硬 5G ETF」之稱的「元大全球未來關鍵科技 ETF」，其訴求著重 5G 硬體投資，追蹤 iStoxx 全球未來關鍵科技指數，瞄準 5G 產業中深具「硬實力」的硬體零組件廠商，透過全球布局「MIT」即 Manufacturer（製造）、Innovation（創新）、Technology（科技）三大投資特性。

而全台首檔聚焦於 5G 營收 ETF「元大全球未來通訊 ETF」(00861-TW) 於去年 11 月 19 日掛牌，成立僅約半年，規模已逼近新台幣 120 億元。元大全球未來通訊 ETF 由 5G 趨勢來挑選標的，淘金 5G 上、中、下游產業鏈，投資「元大全球未來關鍵科技 ETF + 元大全球未來通訊 ETF」，就等於從微型的零組件、IC 設計，到電信業者、終端應用，全面涵蓋 5G 發展面向，也就能夠軟硬通吃、一網打盡，在 5G 趨勢初始的萌芽階段，將此兩檔 5G ETF 納入投資組合，可建構完整投資策略。