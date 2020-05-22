〈財報〉疫情期間被迫關店 百思買Q1營收獲利雙衰退

美國大型消費電子零售商百思買 (BBY-US) 於週四 (21 日) 盤前公佈 2020 財年第一季 (截至 5 月 2 日) 財報，由於封鎖措施導致百思買店面被迫關閉，Q1 的營收及獲利雙雙呈下滑的趨勢。

由於 Q1 財報表現不佳，百思買股價應聲下跌，於週四 (21 日) 晚上 11 時許下跌 4.94 %，報每股 77.49 美元。

百思買股價日 k 線圖

Q1 財報關鍵數據

營收：85.6 億美元，較去年同期 91.4 億美元下滑，但仍高於市場預估值 81.6 億美元。

稅後淨利：1.59 億美元，較去年同期 2.65 億美元下滑。

每股盈餘：0.67 美元，優於市場預估值 0.44 美元。

整體同店銷售增長率：下滑 5.3%，優於市場預估的下滑 10%

美國同店銷售增長率：下滑 5.7%

於 2020 財年 Q1 一開始，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情開始在美國擴大，為了因應政府的居家隔離、以及居家辦公等防疫措施，消費者大量採購廚房用品、電腦螢幕等產品，促使百思買的營收於 Q1 初期短暫增長。

但於 3 月底開始，百思買被迫關閉實體店面，並僅提供消費者路邊取貨的服務，導致營收面臨衰退的壓力。但儘管如此，該公司的電子商務業務卻於 Q1 大幅增長 154.4%。

百思買 CEO Corie Barry 表示，由於該公司致力投資多樣化的銷售通路，因此，即使在實體店面關閉的情況下，該公司仍有能力適應並持續服務消費者。

為了削減成本以因應疫情的衝擊，百思買已暫停所有的店面維修作業，並於 4 月中旬宣佈，計劃要求 51000 名員工放無薪假。除此之外，為了維持公司帳上的流動性，百思買亦動支了 12.5 億美元的循環信用額度，並暫停所有的股票回購計劃。

公司未來展望

由於疫情導致公司營運不確定性增加，百思買於 3 月中旬時，已撤回了 2021 年的財務預測。

隨著美國重啟經濟活動，百思買亦於 5 月初開始重新開放營業，並加強防疫安全措施，如：要求員工配戴口罩及手套、與顧客保持社交距離、並進行消毒擦拭等。