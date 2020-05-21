〈美股早盤〉中企監督法案促中概股普跌 美股早盤表現平淡

為了因應趨於嚴格的美國上市法規、以及美中貿易局勢加劇，週四 (21 日) 《路透社》稍早報導百度 (Baidu) 考慮自美國那斯達克下市，並轉向距離較近的證交所來提高估值，百度隨後澄清，稱下市說法純屬謠言。

但是在該消息傳出後，中概股仍集體下跌，百度於週四 (21 日) 早盤下 1.11%，愛奇藝 (IQ-US) 及阿里巴巴 (BABA-US) 則分別下跌 2.69% 及 2.24%。

經濟數據方面，美國勞工部於週四 (21 日) 公佈截至 5 月 9 日當週首次初請失業金人數，報 243.8 萬人，較前值 298.1 萬人下滑，顯示隨著疫情逐漸放緩、以及經濟活動重啟，美國就業市場亦呈現好轉跡象。

週四 (21 日) 早盤美股表現平淡，道瓊指數小漲 46.71 點。

中企監督法案

美國參議院週三 (20 日) 通過一項法案，該法案要求外國企業遵循美國審計和法規標準，否則將會阻止在美國交易所上市，該法案還規定，外企若連續三年未遵守美國上市公司會計監督委員會的審計規定，則將會禁止其在美國任何證券交易所上市。

儘管該法案旨在適用於所有外國公司，但主要是針對中國企業，因此，恐導致一些中國企業自美國股票交易所下市。

美強化華為禁令

美國商務部於上週五強化圍堵華為的政策，大幅提高美國商務部阻斷企業供貨給華為的權力，但一些律師表示，白宮的華為禁令雖然升級，但仍有漏洞，因此，兩名美國官員於週三 (20 日) 表示，美國監管機關不排除調整規定，以修補新規定的漏洞。

各國解封進度

日本當局為了解除關西地區京都、大阪、兵庫的緊急狀態，於週四 (21 日) 上午召開「諮詢委員會」徵詢專家意見，預估疫情對策本部在晚間就會做出正式決定，而日本首都圈的東京等一都三縣，還有北海道，則是繼續維持緊急狀態。

截至台北時間週四 (21 日)22 時許：

道瓊指數上漲 46.71 點或 0.19%，暫報 24622.61 點

那斯達克下跌 9.92 點或 -0.11%，暫報 9365.86 點

標普 500 下跌 6.86 點或 -0.23%，暫報 2964.75 點

費半下跌 3.03 點或 -0.16%，暫報 1837.76 點

台積電 ADR 上漲 0.54% 至每股 52.10 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.669%

紐約輕原油上漲 2.87% 至每桶 34.45 美元

布蘭特原油上漲 3.02% 至每桶 36.83 美元

黃金下跌 0.88% 至每盎司 1736.65 美元

美元指數上漲 0.10% 至 99.235 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

百思買 (BBY-US)

百思買早盤下跌 2.99%，達 79.08 美元。

百思買於週四 (21 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報，營收及獲利皆呈衰退趨勢。受到疫情影響，百思買關閉了實體店面並僅提供路邊取貨服務。此外，為了削減成本以因應營運不確定性，百思買亦暫停所有的店面維修作業。

百思買 Q1 營收報 85.6 億美元，較去年同期 91.4 億美元下滑，但仍高於市場預估值 81.6 億美元。同店銷售增長率則下滑 5.3%，優於市場預估的下滑 10%。百思買 Q1 稅後淨利報 1.59 億美元，較去年同期 2.65 億美元下滑。Q1 每股盈餘則為 0.67 美元，優於市場預估值 0.44 美元。

福特汽車 (F-US)

福特汽車早盤下跌 0.36%，達 5.46 美元。

受新冠疫情影響，使得美國汽車大廠福特汽車被迫停產 2 個月，該公司才剛於本週復工，如今卻傳出員工確診消息，而再度停工。福特汽車在週三 (20 日) 證實，因芝加哥和密西根工廠共 3 名員工確診，因此兩座工廠一度停工。

這兩座工廠生產的汽車，對福特的獲利能力具關鍵性的影響，密西根廠生產福特最賺錢的車型 F-150 皮卡，而芝加哥廠則是負責組裝 Ford Explorer 車款與 Lincoln Aviator 跨界休旅車。

梅西百貨 (M-US)

梅西百貨早盤下跌 2.17%，達 4.97 美元。

梅西百貨於週四 (21 日) 公佈 2020 財年第一季初步財報數據，預估營業虧損將達 9.05 億至 11.1 億美元區間，較去年同期的營業利益 2.03 億美元大幅衰退。此外，該公司亦預估 Q1 營收將由去年同期的 55 億美元下滑 45%，降至 30 億至 30.3 億美元區間。

為了保持帳上流動性以因應疫情的衝擊，梅西百貨持續透過借款以獲得資金，該公司預估截至第一季止，負債金額將達 56.6 億美元，高於去年同期的 47.2 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5/9 當週首次初請失業金 (萬人) 報 243.8，預估 240.0，前值 298.1

美國 5/9 當週首次初請失業金四週均值 (萬人) 報 304.2，前值 361.6

費城 Fed 5 月製造業指數報 -43.1，預估 -40.0，前值 -56.6

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值報 36.4，前值 27.0

美國 5 月 Markit 製造業初值報 39.8，預估 37.8，前值 36.1

美國 5 月 Markit 服務業初值報 36.9，預估 32.5，前值 26.7

美國初領失葉金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

LPL Research 在報告中指出，目前支撐股市上漲的兩大因素為新冠病毒疫苗的樂觀消息、以及經濟重啟的進度，促使美股自 3 月 23 日低點以來大幅增長，S&P 500 指數在過去 40 個交易日之內，上漲了超過 32%。

但 LPL Research 策略師 Ryan Detrick 仍警告，隨著投資人情緒的降溫，應留意股市回跌修正的可能性，且回跌的幅度有時可能會達到 10%。