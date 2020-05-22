走向一國一制？中國人大擬議「香港國安法」

中國人大週四 (21 日) 晚間召開記者會，宣布中國十三屆全國人民代表大會在 22 日至 28 日舉行，會議期間將審議「香港版國安法」。

受此消息影響，香港恆生期貨指數應聲下跌，一路摜破 29000，截稿前跌近 3%，暫報 23746。

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多家港媒報導，香港去年爆發「反送中」運動後，中國政府認為香港或成為國家安全隱患，北京政府有意在人大會議中審議「香港版國安法」。

中國人大將繞過香港《基本法》 23 條本地立法的過程，依據《基本法》18 條直接將《國家安全法》引入香港實施，預計這項議案將在下週 (28 日) 進行表決，最快在今年 8 月實施。

中國人大發言人張業遂於記者會中稱，香港是中國不可分割的部分，全國人民代表大會是最高國家權力機關，將根據新形勢和需要行使憲法賦予的職權，從國家層面建立香港維護國家安全的法律制度。

為避免反送中情況重演，中國人大計畫審議「香港版國安法」。(圖片：AFP)

張業遂強調：「 (港版) 國安法的議程是包括香港同胞在內的全體人民根本利益所在。」但他並未透露草案任何細節，預告進一步細節將在週五公布。

港區全國人大常委譚耀宗稱，這項國安法的議程並非突如其來，香港過去一年出現很多挑戰國家安全的狀況，因此交由人大會議研究如何處理可防堵香港國安上的漏洞。

儘管人大發言人張業遂稱，堅持和完善一國兩制制度體系是完全必要，但香港民主派會議召集人陳淑莊抨擊，中國政府或人大決定繞過香港立法會，完全未進行公眾諮詢就為香港立法，是聖旨強加於香港人頭上，根本就是落實一國一制。