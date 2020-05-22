〈能源盤後〉供應減緩 需求可望增加 原油登上6週高點

週四 (21 日) 交易，原油期貨價格收高，近期漲勢已讓 WTI 和 Brent 原油均登上約 2 個月半的高點，係因供應放緩且需求可望增加，讓油價收復先前的損失。

然而，週四收盤脫離盤中高點，係因原油連日漲勢出現獲利了結的壓力，以及需求復甦速度不明確、中美貿易緊張局勢未朗同樣給予壓力。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「各州重啟步伐的不確定性，以及可能出現另一輪刺激法案令人困惑，這些使宏觀經濟令人擔心。」

中美貿易緊張局勢再起，同樣縮限了油價漲勢。Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「美國針對新冠疫情向中國做出制裁威脅，而中國也警告美國此舉後果，促使市場擔心中美針鋒相對的攻擊可能會讓全球經濟復甦貿易脫軌。」

「若要油價持續受到支撐，這全球兩大經濟體就得好好相處。」Moya 說。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 43 美分或 1.3%，收每桶 33.92 美元。

雖然脫離盤中高點 34.66 美元，但仍為最前月契約自 3 月 10 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 31 美分或 0.9%，收每桶 36.06 美元，為最前月契約自 3 月 10 日以來最高收盤價。

本月迄今，WTI 漲幅已高達 80%，而 Brent 漲幅近 43%。

路透報導，5 月迄今，OPEC 與其盟國 (即 OPEC+) 減產約 600 萬桶 / 日。然而，OPEC + 減產協議規範成員在 5-6 月間減產約 970 萬桶 / 日，其中沙烏地阿拉伯已允諾自行擴大減產程度。

EIA 週三數據也支撐油價，該數據顯示克拉荷馬州庫欣原油庫存上週減少了約 550 萬桶。該數據也顯示美國原油整體產量連續第二週下降。

倫敦資本集團研究主管 Jasper Lawler 週四研究報告指出，隨著新冠疫情慢慢消退，企業逐漸解除防疫封鎖限制，需求也緩緩回來，同時 OPEC + 減產，加上頁岩油產量下降，這些讓供應過剩的情形下降。

另外，週四公布的美歐經濟數據也出現改善跡象，美國上週經調整後失業救濟金請領人數雖達 244 萬人，但已經連續 7 週下降。

與此同時，天然氣期貨收盤走低，EIA 週四公布，上週國內天然氣供應增加了 810 億立方英呎，與分析師預期相符。

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