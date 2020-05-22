中國經濟復甦不確定性高 油價自2個月高點回跌

《彭博》報導，中國全國人大會議於週五 (22 日) 開幕，但由於全球疫情及經貿不確定性大，中國政府今年並未提出全年 GDP 的具體目標。因市場對於中國經濟的復甦力道存疑，再加上中美之間日益緊張的貿易關係，油價於週五 (22 日) 自 2 個月的高點回跌。

WTI 原油期貨價格於週五下跌了 5.6%，但自本週以來仍上漲了 9%，且連續四週呈現上漲的趨勢，IHS Markit 表示，由於世界主要產油國宣佈大幅減產，再加上美國頁岩油商計劃到 6 月初前，每日減產 175 萬桶石油，促使石油的供需逐漸恢復平衡。

WTI 原油期貨價格變動 (圖：Bloomberg)

此外，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩，全球石油需求量也有望回升，促使石油儲存量逐漸被消耗，美國儲油重鎮庫欣 (Cushing) 的原油存貨，於上週創下史上最大的縮減幅度。

但是，由於中國政府聲稱經濟復甦的不確定性仍高，再加上政府有意在人大會議中審議「香港版國安法」，預期將導致中美關係更加惡化，造成市場緊張情緒加深，亞股及歐股於週五 (22 日) 雙雙下跌，油價亦自高點回跌。

此外，能源市場的復甦將會漫長且緩慢，中國石油預估，今年中國的汽油需求量將會衰退 5%，IHS Markit 則預估，中國今年的整體石油需求量，將較 2019 年衰退 8%。另外，預估印度對於石油的需求量，亦需經歷數個月才可能恢復至疫情前的水位。

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