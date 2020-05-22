音樂產業強力復甦！高盛：2030年產值翻倍、坐擁12億用戶

高盛分析師預測，受疫情影響，全球音樂產業營收今年將重挫，降幅可能多達 25%，但之後可望強力反彈，到 2030 年之前產值翻倍，原因是付費串流歌曲受歡迎，市場對現場表演和新穎內容需求旺盛，且將有新的授權機會和有利的監管法規助陣。

高盛表示，防疫封鎖措施導致許多會展活動延期或乾脆取消，演唱會這類現場音樂表演的營收恐怕會暴減 75%。

但長遠而言，全球音樂產業將強力反彈，長期成長展望依然堅實，預估到 2030 年底前，全球音樂產業的產值將達到 1420 億美元，較去年 770 億美元營收勁增 84%。

唱片公司、串流平台是最大受益者

高盛看好付費串流市場將在 10 年內累積 12 億名使用者，幾乎是去年 3.41 億人的四倍。

環球音樂集團 (UMG) 和 Sony Music 兩家唱片公司，將是最大受惠者。

串流平台將隨著人們接受度提高，掌握大量消費者資料，然而產業競爭也加劇，高盛偏好 Spotify(SPOT-US) 和騰訊音樂 (TME-US) 這類大型業者。

高盛認為，YouTube 處於絕佳的地位，能夠利用廣告和訂閱機制從音樂短片 (MV) 獲利。