分析師估：蘋果服務事業潛在營收達1000億美元

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 週四發布報告表示，截至 2024 年 9 月，蘋果 (AAPL-US) 服務事業的營收有望超過 1000 億美元。由於蘋果服務利潤高於硬體，因此業務重心由硬體轉向軟體，將提高公司盈利能力。

市場熱烈關注蘋果推動服務增長的能力，投資人多數希望蘋果能加強建立服務產品組合。

分析師認為蘋果的服務能讓用戶更離不開其硬體設備，消費者選擇買 iPhone 的可能性高於 Android 支援的手機。且蘋果服務利潤要比硬體高，因此業務重心由硬體轉向軟體，將提高公司盈利能力。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 週四發布報告表示，在 2024 年 9 月止的年度，蘋果服務營收有望超過 1000 億美元，營收佔比 30% ，毛利率 45%。這項預測遠高於 2019 會計年度所佔的 30%，蘋果 2019 財年服務營收為 463 億美元。

這位分析師重申蘋果「優於大盤」的評級，並將其目標股價從 330 美元上調至 345 美元，Amit Daryanani 看好其服務新增產品組合潛力，期盼藉此改善每位用戶平均營收。

他在研究報告中寫道：「蘋果的服務部門在過去 5 年皆維持約 20% 的增長 (複合年增率)、創造出可觀的高利潤基礎，及經常性收入。」

分析師認為服務營收增長的來源，正在轉移到更多服務和更高的採用率上。

他寫道：「蘋果在過去一年推出許多服務產品，包括 Apple Card、 TV+、Arcade 等，這將推高每位用戶平均營收，並保持服務事業的增長。更多元的服務組合將推高毛利率，並有助於緩解景氣循環變動的影響。」

Daryanani 提出蘋果在服務事業的三個新潛力領域：

醫療保健

分析師認為 Apple Watch 和其他健康相關的應用設備使用率越來越高，這將帶來新的服務機會。

Daryanani 在蘋果的電子病歷、健康相關應用程式、可穿戴設備以及來自 Apple Watch 的健康 App 的保險行業補貼各方面看到機遇。他預估該領域每年將有 110 億至 280 億美元的潛在營收。

廣告

Daryanani 指出，蘋果剛進入廣告市場，因此預估每年潛在營收將有 20 億至 30 億美元之間。他認為，蘋果將出售更多新服務中的附加產品，並可能為其平台創建自己的廣告網路。

企業雲端

他表示，iPhone 和 iPad「已經在商業環境中變得越來越普遍，能為蘋果創造商業用戶安裝基礎的潛在獲利機會」

分析師認為蘋果可以為企業客戶提供 iCloud 等現有產品服務，「雖然企業客戶僅佔 iPhone 總銷量大約 12%，但我們認為已安裝的客戶群，足以成長為機會無窮的市場。」

蘋果股價 (圖片: Google)

蘋果股價週四下跌 0.75%，至 316.85 美元，與道瓊指數的跌幅幾乎一致。