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〈台股盤中〉華為風暴來襲萬一曇花一現 生技撐場守住5日線

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股今天受電子股氣弱影響，開低走低跌破萬一。(鉅亨網資料照)
台股今天受電子股氣弱影響，開低走低跌破萬一。(鉅亨網資料照)
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華為台積電供應鏈大立光鴻海口罩生技康那香南六

美國擴大對華為禁令，拖累電子族群氣弱，權值三王股價同步轉弱，台股「萬一」曇花一現，今 (22) 日開盤開低走低早盤一度大跌逾百點，指數下探 10899 點，但靠著生技、防疫概念股撐場，守住 5 日短期均線，成交量預估上看 1800 億元。

美中貿易爭端風暴再起，美國對華為擴大封殺，殃及相關供應鏈股價跟著下修，權值龍頭股台積電股價轉弱，盤中股價下挫 1.5%、暫收在 293 元來到波段新低；鏡頭大廠大立光盤中也有 1.6% 的跌幅，鴻海也在平盤下震盪整理，兩檔個股股價雙雙下探波段低點。

華為供應鏈中包括聯發科、立積賣壓沉重，盤中跌幅超過 3%，華通、瑞昱、國巨也有 2% 以上跌幅，但股價仍未跌破空方缺口，聯詠、穩懋、京元電等也有 1% 以上的跌幅。

生技族群中包括全宇 - KY 盤中直攻漲停，岱宇、亞諾法、中化生、寶齡富錦也在買盤敲進下，盤中也有 5%~7% 不等的漲幅。

防疫概念股今天仍是資金追捧焦點，康那香連續三天漲停，今天早盤在買單蜂擁下，成交量暴增至 3.6 萬張，帶動股價直奔漲停關門暫收在 39.75 元，其他包括恆大、南六盤中也有 4% 以上漲幅，毛寶也有近 6% 漲幅。

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台積電2330鴻海2317大立光3008瑞昱2379聯發科2454立積4968聯詠3034華通2313穩懋3105京元電子2449國巨2327全宇生技-KY4148中化生1762岱宇1598亞諾法4133康那香9919南六6504恆大1325毛寶1732