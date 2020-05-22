〈台股盤中〉華為風暴來襲萬一曇花一現 生技撐場守住5日線

美國擴大對華為禁令，拖累電子族群氣弱，權值三王股價同步轉弱，台股「萬一」曇花一現，今 (22) 日開盤開低走低早盤一度大跌逾百點，指數下探 10899 點，但靠著生技、防疫概念股撐場，守住 5 日短期均線，成交量預估上看 1800 億元。

美中貿易爭端風暴再起，美國對華為擴大封殺，殃及相關供應鏈股價跟著下修，權值龍頭股台積電股價轉弱，盤中股價下挫 1.5%、暫收在 293 元來到波段新低；鏡頭大廠大立光盤中也有 1.6% 的跌幅，鴻海也在平盤下震盪整理，兩檔個股股價雙雙下探波段低點。

華為供應鏈中包括聯發科、立積賣壓沉重，盤中跌幅超過 3%，華通、瑞昱、國巨也有 2% 以上跌幅，但股價仍未跌破空方缺口，聯詠、穩懋、京元電等也有 1% 以上的跌幅。

生技族群中包括全宇 - KY 盤中直攻漲停，岱宇、亞諾法、中化生、寶齡富錦也在買盤敲進下，盤中也有 5%~7% 不等的漲幅。

防疫概念股今天仍是資金追捧焦點，康那香連續三天漲停，今天早盤在買單蜂擁下，成交量暴增至 3.6 萬張，帶動股價直奔漲停關門暫收在 39.75 元，其他包括恆大、南六盤中也有 4% 以上漲幅，毛寶也有近 6% 漲幅。