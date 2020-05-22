三闖萬一關 站穩比路過重要！！

後『520』行情第一天，趁美股走高帶動，國家隊率領內資迫不急待 3 度衝關 11000 點，加權指數以 11008.31 點作收，上漲 100.51 點，成交值略增至 1693.87 億元。台股自鼠年開紅盤跳空跳空大跌以來，第三度挑戰年線與 11000 點關卡，站穩還是比路過重要。10935 點更不宜棄守，否則多方昨日攻勢又將變成「誤會一場」！關鍵點位為 10968、11026、11058 點。

台股多方近 5 日以低點墊高的方式，緩步衝關 11000 點，今日如要站穩 11000 點，就必須收上 11026 點，而南端哨站為 10988 點。多頭最好能夠再下一城，再突破 11058 與 11086 點，才有機會續往 11100 點與 11140 點挺進，多方如能收復 11140 點，則多方將劍指 11170 點與 11200 點山頭。但如 10988 點未能站穩，需提防回測 10968 與 10935 點，尤其是 10935 點不宜再棄守，否則不僅再度失去萬一關挑戰資格，也恐續往 10900 點與 10888 點回測。如再棄守 10853、10826 點，則短多控盤權掉球，需提防回測 10800 點與 10777 點，則將再度進入月線保衛戰區域。

台股彷彿又回到武漢肺炎疫情之前，隨著美國總統川普對中國放話出招震盪，不過台積電在外資買盤回補下，站回月季線，因此外資仍然可獲台股勇闖萬一關的最佳助攻獎! 台股能否站穩萬一關? 這回的答案並非在國家隊身上，而是得看外資，只要外資持續回補，台股仍有機會緩步墊高。

而內資與國家隊則有「超前部署」的規劃，下周的摩台指結算與 MSCI 季度調整生效，國家隊與內資將再度扮演中流砥柱的角色，消化外資被動式調節賣壓。在個股部分，則須留意創高後有短多下車，個股震盪洗盤幅度擴大。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)