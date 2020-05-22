川普決定撤出《開放天空條約》 稱俄羅斯多次違反協議

美國政府週四 (21 日) 宣布，有意退出由 35 個國家組成的《開放天空條約 (Open Skies treaty )》，此條約允許對成員國進行無武裝的監視飛行，這也是川普政府又一次計畫由全球條約中撤出。

美國政府表示，退出的主要理由是俄羅斯多次違反條約規定，美國預計週五將此一決定通知俄羅斯。

《開放天空條約》最早於 1955 年由美國前總統艾森豪 (Dwight Eisenhower) 所提議，最終於 1992 年前蘇聯解體後，由老布希 (George HW Bush) 與國務卿貝克 (James Baker) 代表，與俄羅斯簽訂，目的是提升軍事活動透明度，建立各國間的信任。共有 34 個國家在條約上簽字，吉爾吉斯已簽署，但尚未批准。

美國政府官員過去一直抱怨，俄羅斯不允許西方國家通過疑佈署核武的城市加里寧格勒 (Kaliningrad)，也不許美國飛機穿越俄羅斯主要軍事演習的空域。美國官員並指出，俄羅斯一架飛機 2017 年直接飛越美國紐澤西州的領空，讓川普感到憤怒。

川普軍控問題特使 Marshall Billingslea 表示，如果俄羅斯可以違背條約而不受罰，美國也無法繼續遵守這個條約。

報導稱，美國政府正式退出條約後，需要在 60 天內與俄羅斯和條約其他的簽字國開會討論。

歐盟 27 個國家可能會繼續遵守這項條約。部分歐洲國家最近希望美國不要退出，理由是如果美國退出，俄羅斯肯定會禁止歐洲國家派飛機飛越俄羅斯領空進行偵察，這卻是監督俄羅斯在歐洲邊境地區軍事部署的重要手段。

去年，美國政府也撤出與俄羅斯間的《中程飛彈條約 (intermediate-range nuclear forces treaty)》，這是冷戰期間美國與蘇聯之間簽訂的促使雙方銷毀中程彈道飛彈的公約。

川普政府的行動也顯示，美國將不會延長與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約 (New START)》。川普過去 1 年來多次表示，除非中國加入，否則他不會延長明年到期的《新削減戰略武器條約》。