金萬林首家取得美國EUA 連兩日飆漲175% 早盤再觸熔斷

金萬林 (6645-TE) 與美國客戶 PacGenomics 合作開發的新冠肺炎核酸檢測試劑，取得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA)，是國內首家取得美國 EUA 業者，利多激勵帶動下，金萬林已連續 2 個交易日大漲 175 %，多次漲到熔斷暫停交易。

金萬林具基因檢測試劑開發經驗，透過公司既有技術平台，研發出透過核酸檢測的檢測套組，並取得美國 FDA 緊急使用授權，預計最快 6 月開始出貨至美國、日本及紐西蘭等 3 個國家，法人認為，由於歐美疫情尚未趨緩，檢測需求量龐大，可望挹注營運成長動能。

此外，同樣搭上防疫熱潮的瑩碩生技 (6677-TE)，是國內唯一有日舒懸液學名藥證的業者，加上日前國際研究顯示，羥氯奎寧 (Hydroxychloroquine) 加上日舒 (Azithromycin、阿奇黴素) 可清除新冠肺炎病毒，瑩碩已開始投產，利多激勵今日股價飆漲逾 8 成，同樣觸及熔斷。

昱厚生技 (6709-TE) 主要從事疫苗開發，也獲資金青睞，在買盤簇擁下，早盤強攻 60.09%，也觸及熔斷，連 2 日漲幅超過 1 倍。

櫃買中心指出，由於興櫃股票為議價交易，並未設限漲跌幅，為保護投資大眾，特別新增興櫃股票個股價格異常的冷卻機制，當日成交均價較前一日均價上下 50%，則當日暫停交易至收盤。